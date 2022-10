‘Crónicas perplejas’: “Mejor ser un pesado que ir de silencioso y de místico”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Eh. Usted. Usted, que me escucha. No mire para otro lado. Usted es el pesado de alguien. Usted saca conversación en los autobuses. Usted se queja del ruido de las motos. Usted dice “qué calor” cuando hace calor y “cómo llueve” cuando llueve mucho. Usted confabula con los vecinos en el rellano. Usted dice que el reguetón no es música. Usted, que se pone piripi en los cumpleaños de los compañeros de su hijo en el colegio, bebe cerveza mientras que los niños juegan en la piscina de bolas y critica a las madres que no están. Usted, que habla de política con los camareros y les entretiene y no saben cómo cortarle para seguir sirviendo cañas a la gente que espera. Usted, que aún bebe Bitter Kas. Y lo defiende en público. Usted que se compró un set para hacer gin tonics e intentó que sus amigos también lo compraran. Usted que picó con lo de la cerveza artesanal en casa. Y dijo “ummm… que rica… es que está mejor que la industrial”, mientras disimulaba el asco.

Usted, que en las cenas de Navidad eleva el tono y le aclara a los demás cuando son los cuartos y cuando las campanadas. Cada año. Lo mismo. Usted, runner alopécico, que asesora a su cuñado sobre qué zapatilla comprar. Usted, que sale a correr cuando llueve y se lo cuenta a todo el mundo. Usted, que ha aprendido en Facebook a hacer productos de limpieza caseros con vinagre y toda la casa le huele a tapita de boquerones. Usted es parte del mundo. Y el mundo es muy pesado. Todos somos muy pesados. Y no pasa nada. Dar la turra es un derecho como otro cualquiera. Ser un brasas es parte irrenunciable de lo que somos.

“En esta vida se puede ser de todo, menos un coñazo”, dijo el escritor Michi Panero. Pero no puedo darle la razón en esto. Cuando voy al fútbol, digo que los futbolistas de mi época eran mejores. Si me hablan de sushi, alabo las croquetas. Si me dicen de ir al cine, digo que ya no se hacen películas como las de antes. No voy a renunciar a ese placer que es ser el pesado de alguien. Criticar. Gruñir. Aconsejar. Y hacerlo con entusiasmo y vehemencia. Usted, no se preocupe. No se achante. Salga a la calle. Pare a cualquier desconocido. Háblele de lo listos que son sus hijos. Cuéntele los achaques que tiene. Haga un par de chistes verdes. Libérese. Mejor ser un pesado que ir de silencioso y de místico. La vida es exceso. Que viva la indiscreción. Que viva la inconveniencia.

