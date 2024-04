'Crónicas perplejas': “Hay momentos en los que uno necesita ir a sitios en los que jamás estuvo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Llevo unas semanas raras. De esas en las que la pelota, después de golpear en la red, tiende a caer en mi propio campo, en el lado de la tristeza.

Hace un par de días regué las plantas, descorrí las cortinas del salón, abrí las puertas de la terraza, y dejé que la luz, una luz de tarde, ya débil, algo perezosa, se colara en casa.

Me tumbé con los auriculares puestos. Y busqué algo de música. Ese tipo de canciones que uno elige cuando quiere ahondar más en su pena. Esas canciones que son como el postre cuando ya estás lleno. Canciones que son como la última copa que ya pides por inercia, pero sin ganas, y que siempre te cuesta beber.

Y me dio por poner a Sade. Una cantante inglesa de los ochenta o los noventa. Y una canción, 'No ordinary love', que recuerdo nítidamente como la odiaba cuando yo era un chaval.





No soportaba cómo sonaba ese tema cuando la radio me la recordaba constantemente. Esa batería, ese bajo tan antiguo. Y sin embargo, la canción me ayudó a soltar, que para eso uno escucha canciones tristes cuando está triste. Para hacer un buen détox de llantinas, de malos pensamientos, de melancolía. Es como el rhinomel cuando estás constipado. Hay canciones que te alivian, que de repente te dejan respirar.

No sé si somos los que una vez fuimos. No sé si maduramos, o crecemos, o simplemente bajamos la guardia. Pero hay momentos en los que uno necesita ir a sitios en los que jamás estuvo. Encontrarse con personas o música o bares en los que nunca quiso estar.

Y no darlo todo por sentado. Y tener esa valentía de lanzarse a lugares nuevos. Porque la vida también es desconcierto. Porque los mapas son infinitos. Porque no tenemos mejor arma que la curiosidad.

