'Crónicas perplejas': “Estar solo no es sentirse incompleto”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

A estar solo se aprende. Como se aprende a montar en bicicleta o a cocinar. Estar solo no es una espera de estar acompañado. No es una transición a nada. Estar solo no es sentirse incompleto. Estar solo es, simplemente, una posibilidad, incluso un deseo, y a veces, hasta un lujo que pocos pueden permitirse.

Porque uno puede sentirse profundamente solo rodeado de gente y, al revés, sentirse lleno, aunque no haya nadie acompañándole.

Lo mejor de estar solo es el silencio y poder hablarnos, a nosotros mismos, en un murmullo. Sin culpas, sin prisas, sin interferencias. Siempre he creído que las personas que quieren estar con otra gente todo el rato es porque no conviven bien consigo mismas. Que tienen miedo, de alguna forma, a enfrentarse a sus dudas y a sus íntimas contradicciones.

El viaje nunca es hacia donde, siempre es con quién. Y hay momentos en los que somos nuestra mejor compañía. Me gustan los largos trayectos en tren, los discos sucediéndose en el Spotify. Los libros en el regazo, esos paisajes interminables al otro lado del cristal.

Hay tiempo para todo. Hay tiempo para perderse en Roma. Para beber en Edimburgo. Para sentarse a descansar en los peldaños del Sagrado Corazón de París. Hay tiempo para viejos amores, para nuestros hijos, para ilusiones que nacen. Y hay tiempo para estar solo. Para tumbarse en la cama de un hotel antes de abrir la maleta. Cerrar los ojos.

Y pensar: Está bien. Esto soy. Cada paso que di mereció la pena. Y haré todo lo posible para que lo que me reste por vivir, también la merezca. Estar solo es como firmar una tregua con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que queremos ser.

Ese es el verdadero viaje. Vivir, vivir con entusiasmo, con el peso de los días sobre nuestras espaldas.