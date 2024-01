'Crónicas perplejas': "Debemos empezar a considerar las alergias emocionales: son incurables"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Tengoalergiaa las gramíneas y no tengo ni idea de lo que son las gramíneas. De niño creía que eran flores y cuando veía flores me apartaba. También tuve, o tengo, ya ni lo sé, alergia al polvo, o a los ácaros, o a la pelusa o algo así… y con esa excusa me intentaba escaquear cuando mi madre nos pedía que ayudáramos en la limpieza del hogar. Pero fue en vano.

Tengo una prima alérgica al marisco y cada vez que la veo en Navidad me dan ganas de abrazarla y decirle: “Lo siento”. Luego la miro mientras pelo lentamente las gambas, como diciendo, tú disfruta de tus almendritas, que de esto ya me ocupo yo.

Con el tiempo estoy desarrollando nuevas alergias. Por ejemplo, me he vuelto muy alérgico al desánimo. A esa gente cuyo único interés es quitarte las ganas de hacer cosas. Esas personas que están comodísimas en el no hacer. En el vivir sin ruido. En el avanzar sin riesgos.

También tengo una alergia, yo creo que incurable, al victimismo. A esas personas que creen que todo pasa por ellas y contra ellas. Que sus penas son más importantes que las penas de los demás. Que te preguntan cómo estás para contarte cómo están ellos. Es hablar cinco minutos con alguien así, y empezar a sentir un picor en la nariz y una rojez en las mejillas que tengo que salir huyendo.

Nos quejamos de las alergias físicas, con motivo, pero vamos a empezar a considerar las alergias emocionales. Se desarrollan con el tiempo y son incurables. Si siente algún síntoma o alguna molestia, aléjese inmediatamente. También es por salud. Háganme caso.





Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Crónicas perplejas': “De vez en cuando hay que abrazarse al amor y disfrute con inconsciencia"