La petición que le hace Antonio Agredano al núcleo de la Tierra en sus 'Crónicas perplejas'

No me entero de nada de lo que pasa en la superficie, imagínense en el núcleo de la Tierra. Esa canica en llamas que se supone que está ahí en el fondo a su rollo; a su bola, nunca mejor dicho. Girando a su ritmo. Como yo un día que en el gimnasio me metí en una clase de Zumba. Como cuando sales a pasear con tu madre y ella se va parando a mirar los escaparates. Como esa cita del Tinder que a las dos semanas ya te pide que te desinstales la aplicación. A ver, señor núcleo, vamos a centrarnos. Que estás creando mucha inquietud por aquí arriba.