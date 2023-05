Habla Antonio Agredano de la reducción de la jornada laboral en sus 'Crónicas perplejas'

Una jornada laboral de dos días a la semana nos permitiría conciliar, ir al gimnasio, comer más sano. Menos ansiedades. Menos tráfico… O no. O todo seguiría como siempre. Quejándonos de los demás. Criticando a los jefes en privado. Hartos de los clientes. Arrastrando el sueño pendiente. Con ojeras. Y diciendo: “Es que no me da tiempo para nada”. No creo que sea una cuestión de forma, sino de fondo.