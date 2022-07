Crónicas perplejas: “Querer contentar a todos es el camino más rápido para tener descontento a todo el mundo"

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Como lo de este martes, que empezamos viajando en avión para terminar hablando de un nuevo proyecto político… las cosas de Agredano.

“Hay personas que, en los aviones, aplauden los aterrizajes. Supongo que lo hacen por alivio. Cuando vuelo me siento un intruso. Ocupo el cielo, que no siento como mío, un espacio que sólo pertenece a los pájaros y a los globos que se les escapan a los niños. Siempre viajo con urgencia. Voy a los sitios predecibles. Me hago bocadillos para después en el buffet libre de los desayunos. Me gustan los hoteles. Son como hospitales para gente con prisa. Me gusta pasear por calles que no conozco. Me gusta dormir sobre sábanas limpias. Yo soy un turista contenido. No ovaciono a los pilotos ni abro la boca ante los monumentos. Madurar es enfriarse. Desconfío de los restaurantes bonitos. Desconfío de los vendedores amables. Desconfío de todo lo que debería entusiasmarme. Soy así.