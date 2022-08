‘Crónicas perplejas’: “Llevar a tu pareja el desayuno a la cama es, además de hortera, una porquería"

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Así nos lo cuenta Agredano:

Dicen que las parejas que duermen en camas separadas duran juntas más años. Yo digo que no viajar en coche evita el peligro en carreteras. La convivencia, si es fruto del amor, sólo tiene un camino: el hermoso caos. Un juego de exigencias veladas y concesiones disfrazadas de desinterés. No es nada novedoso. Por muy moderno que uno se crea, tiene los mismos atranques domésticos que tenían sus abuelos. Silencios largos, discusiones en la cocina, lavadoras por tender y una batalla campal por el edredón. En la convivencia no es el amor lo que está en juego, sino las manías de cada uno. Su innegociable noción de libertad. Persiana abierta, semiabierta o cerrada. Pasta de dientes de la que es blanca o de la que sabe a menta. Mesa baja o mesa camilla. Pizza o brócoli. Tener que ver el fútbol en la clandestinidad. Convivir es renunciar un poco a uno mismo para aspirar a una felicidad mayor, que es la de la pareja. Suena ingenuo. Lo asumo. Pero quién soy yo para ponerle pegas al amor. A este invento tan antiguo.