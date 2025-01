En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Los libros no alargan la vida, pero la hacen más profunda. De niño descubrí muchos mundos dentro de este mundo. Solo necesitaba tumbarme un rato en el sofá y leer. Aventuras y disparates. Amores pueriles y grandes viajes. Capítulos que acababan con suspense. Finales abiertos. Personajes odiosos y amigos que ya me acompañarían toda la vida.

Leer me hizo entender mejor la existencia. Anticiparla de alguna manera. Sentir en la piel de los demás. Y evadirme. Porque, aún hoy, me gusta huir de mis días y de mis rutinas. Desaparecer. No mirar atrás. Lanzarme a la literatura como a un volcán. Y hundirme para siempre en sus entrañas.

Aspiro a grandes tristezas y a lágrimas de felicidad. He sentido dolor y he reído a carcajadas con un libro entre mis manos. He sentido piedad y desconsuelo. Hambre y soledad. Escrito así me siento viejo. Como si los libros ya perteneciesen a otros días. A un pasado irrecuperable.

Acabo de terminar otra mudanza. No sé cuántas llevo ya. Las cajas de libros son las más pesadas. Quiero pensar que mereció la pena. Que cada una de esas páginas dejó algo en mí. Que soy lo que soy gracias a esas novelas, a esos poemarios, a esos ensayos, que me enseñaron a mirar desde otros lugares, a buscar siempre el lado oculto de las cosas.

Tengo una novela dentro. Atravesada en la garganta. Me prometí a mí mismo sacar tiempo para poder escribirla. Quizá la empiece hoy mismo. Quiero encontrar la paz en mis palabras. Descansar de mi cuerpo y de mis miserias cotidianas. Echarlo todo fuera.

Quizá la literatura sea solo eso: encontrarnos a nosotros mismos en la vida de los demás.

