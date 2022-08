‘Crónicas perplejas’: “No hay camino más rápido hacia la felicidad que una verbena”

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Así nos lo cuenta Agredano:

Una niña canta ‘La Bien Pagá’ mientras va y viene moviendo su bata de cola. Su madre llora a un lado del escenario. A la niña le tiembla la voz, el sonido no le hace justicia, y la copla sale como buenamente puede a través de unos altavoces que crujen con los agudos. Los anocheceres en verano son anaranjados y marinos. Hay sillas de plástico en la plaza y una patria improvisada de abanicos y bambitos. Las verbenas. No hay camino más rápido hacia la felicidad que una verbena. Bombillas sujetas con alambre. Carpas blanquiverdes. Barras de chapa. En aquellas fiestas del barrio descubrí que el amor huele a aftersun y a algodón de azúcar. Al cloro de la piscina municipal. A bocadillo de lomo con pimientos y a jazmín. Sobrevive en mí una niñez que no se apaga.