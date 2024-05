La victoria de Salvador Illa en Cataluña y los posibles pactos tras el 12-M, entre las claves del día

Impresiones en la prensa sobre las elecciones en Cataluña. Escribe Salvador Sostres en ABC que sí algo deja claro el recuento, es la derrota del independentismo “la intentona separatista ni está ni se le espera porque simplemente la sociedad catalana ha dimitido de ella. Apenas un 58 por ciento de participación que evidencia el general desinterés por el destino del terruño, en unas comicios que pronostica Sostres supondrán la retirada política de Puigdemont que nunca ha ganado unas elecciones.

En cambio, Jorge Vilches opina en la Razón que Sánchez ha insuflado vida al procés y el fugado ha ganado porque sus siete votos en el Congreso son muy poderosos. Quedamos a la espera del juego de cartas entre Sánchez y Puigdemont escribe Paco Rosell en Vozpopuli. Reconoce Luis Ventoso en El Debate que Illa ha representado eso que los ingleses llaman en política “un par de manos seguras”.

Su flema, que la tiene, ha convencido a los catalanes, que lo han visto como moderado y fiable y le han otorgado una gran victoria con 42 escaños. Duda que pueda gobernar con un Puigdemont que reivindicó el derecho de los que quedan segúndos, cómo él y como Sánchez, a formar gobierno.

Para el Pais, “Cataluña avala la política de conciliación de Sánchez a pesar de el coste que la amnistía tiene para el Psoe en el resto de España. Para el Mundo, el cansancio de la gente ante el declive de Cataluña explica el retroceso histórico del independentismo en Cataluña. Ignacio Camacho apunta que el Partido Popular recupera mucho terreno pero no logra despegar del todo a su competencia en el sector derecho.

Y concluye Ana Martin en Debate que la gran pregunta que deja la noche es la misma que antes de votar.... si son compatibles un gobierno de Sánchez en Madrid y de Illa en Cataluña.

Del caos de las Cercanías y de la decadencia económica de Cataluña, también se escribre en los periódicos esta mañana.

El ejemplo inmediato el caos de ayer domingo, en los trenes de cercanías y que no acabará de arreglarse este lunes. ¿Cómo puede ser el incendio causado por el robo de cable en un lugar tan localizado detenga todas las líneas? Por qué no saltó ningún cortafuegos, están suficientemente protegidas las instalaciones eléctricas. La semana empieza con la red a medio gas, con las consiguientes molestias para miles de ciudadanos. Concluyen los periódicos catalanes que lo de ayer no fue un gamberrada de chavales pasados de copas sino un robo premeditado, de gente pertrechada con ropa y calzado adecuado, que sabía diferenciar entre un cable y otro, hablamos de tres mil voltios.

José María Rotellar hace una análisis en Expansión de ese declive económico de Cataluña. Pierde inversión extranjera pasado a representar poco más del 16% del totoal recibido en España, frente a más del 50% que recibe Madrid. Haciendo la media desde 2017, el crecimiento de Cataluña en Producto Interior Bruto, crece lo mismo que en el conjunto de España, cuando tenia que ejercer de motor económico. La mezcla del independentismo y de las políticas de izquierda están hundiendo la economía catalana.

Y destaca la prensa que las mascarillas y las reuniones de Begoña Gómez vuelven a escena.

La ex presidenta balear, tendrá que explicar la compra de material sanitario inservible. Detalla La Razón el informe de la Oficina de lucha contra la corrupción de Baleares que muestra las incongruencias de esos contratos. El informe señala que el montante globa de la compra fue de 4 millones trescientos mil euros, medio millón de euros más que la cifra reconocida de tres millones ochocientos mil euros. El gobierno de Armengol tardó tres años en iniciar los trámites para reclamar la devolución del dinero por incumplimiento. Lo hizo estándo ya el gobierno en funciones y ahora los socialistas acusan al gobierno del PP de haber dejado pasar el plazo para confirmar esa reclamación.

El Mundo, por su parte cuenta hoy que el Senado ha reclamado al Gobierno documentos de Begoña Gómez. Solicita los escritos que haya dirigido a la Administración la mujer de Sánchez , las reuniones que ha mantenido desde 2019.