El informe de los Mossos sobre la fuga de Puigdemont y el pucherazo en Venezuela, entre las claves de hoy

EL INFORME DE LOS MOSSOS SOBRE LA FUGA DE PUIGDEMONT

Como subraya El Mundo, en 23 páginas enviadas al juez Llarena, los Mossos reconocen la cadena de errores que permitieron la reaparición y fuga de Puigdemont el 8 de agosto con 602 policías en la calle.

Errores manifiestos y también un glosario de excusas para intentar explicar por qué no cumplieron el mandato del juez Llarena y no le detuvieron. Como apunta Alejandro en el Confidencial, ahora nos los amplía, los Mossos se escudan en que Puigdemont trató de entrar en el Parlamento, no lo logró y cambió de planes. Con el coche que conducía una minusválida logró huir.

Como titula ABC el ridículo hasta por escrito. Dice el editorial que la simple lectura del informe resulta entre desoladora y alarmante. Son un montón de excusas peregrinas que dejan en pésimo lugar la profesionalidad de los mandos de este cuerpo policial. Rubricada con esa frase en el informe en el que dicen que nunca contemplaron como posibilidad que el señor Puigdemont regresara a España para huir de nuevo.

SE CONSUMA EL PUCHERAZO EN VENEZUELA Y LA EUFORIA DE LOS DEMÓCRATAS EN EL FINAL DE SU CONVENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Sin sorpresas. Ha dicho esta noche Nicolás Maduro que el Supremo certifica que su victoria fue incontestable y ha dicho el candidato de la oposición, Edmundo González que el Tribunal Supremo es un brazo ejecutor de Maduro, y que ningún tribunal cambiará la realidad de lo que ocurrió el 28 de julio, la victoria también incontestable de la oposición.

En El Debate se preguntan si ahora la izquierda en el gobierno de España va a seguir en esa posición de complicidad con el régimen chavista o de tibia réplica a sus excesos. El Presidente chileno Boric, ha escrito esta noche en X que después de la sentencia del Supremo no quedan dudas de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo. El País en el editorial no habla en ningún momento de la posición del Gobierno de Sánchez, pero califica de burda maniobra la decisión del Tribunal Supremo y habla de una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios.

Terminó la convención del partido demócrata con el discurso de Kamala Harris. Muy entusiasta, pero con pocas propuestas de programa subraya la prensa norteamericana. Sí destacan el clima de unidad y entusiasmo entre los demócratas que algunos comparan con la época de Obama y reflejan también que quedan 75 días y que tras el subidón de la convención los demócratas no pueden limitarse al desprecio a Trump y deberá afinar su propuesta para conservar la Casa Blanca el 5 de noviembre

EL GOBIERNO YA DEJA CAER QUE PRORROGARÁ LOS PRESUPUESTOS

Con una información del diario El País que apunta esa posibilidad. Sería la segunda prórroga consecutiva de las cuentas, ya que este año el adelanto de las elecciones en Cataluña llevó al gobierno a no intentar tener cuentas.

Ahora, dice la información, lo poco fiable de los apoyos de Junts y Esquerra, que además tienen congresos pendientes en octubre y noviembre, tampoco de podemos, separado de Sumar, llevaría al gobierno a no intentarlo tampoco. Recuerda la información que también contra pronóstico el partido de Puigdemont tumbó el techo de gasto, el primer paso de los presupuestos a finales de julio.

A todo esto, el Partido Popular pide claridad y adelanta La Razón que usará su mayoría en el Senado para forzar allí explicaciones de la Vicepresidenta Montero sobre lo que ha pactado con Esquerra. Y es que el Gobierno, denuncia el editorial de El Mundo, ha lanzado conscientemente una operación confusión sobre sus acuerdos con Esquerra para negar lo innegable y, a la vez, intentar retener el apoyo de los republicanos