Begoña Gómez en el caso Koldo o el arranque de la campaña electoral en el País Vasco, entre las claves del día

El caso Koldo y Begoña Gómez, por ahí van los periódicos esta mañana de jueves. Los periódicos recogen esta mañana la decisión del Partido Popular de no llamar a declarar a Begoña Gómez, la esposa del Presidente del Gobierno. La Razón recoge lo dicho por Feijoo a Espejo Público, que no tiene interés en llamar a Gómez porque el problema es el conflicto de intereses de su marido y es Pedro Sánchez el que deberá dar explicaciones en la comisión creada en el Senado. Quien nada tiene que ocultar no se esconde, dice el editorial, que censura el bloqueo del Gobierno al Parlamento.

Caso Koldo. Un par de novedades en los periódicos. Cuenta ABC que la Abogacía de Armengol avaló las referencias de Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas defectuosas. Este organismo, vinculado a la Presidencia del Gobierno regional, entonces con Armengol al frente negó irregularidades en las mascarillas cuando ya sabían que eran defectuosas.

Y así consta en las alegaciones que envió a la Oficina de Prevención y lucha contra la corrupción de Baleares. Otro organismo administrativo que en aquel entonces, octubre de 2020, ya había puesto la lupa en los contratos sospechosos del inicio de la pandemia en Baleares. Y Ángela Martialay en el Mundo cuenta que la Fiscalía europea investiga cómo reclamó Baleares el dinero estafado

Y un apunte sobre la ley de amnistía porque varios diarios ya publican el informe que el lunes aprobará el Senado y en el que se concluye que al vulnerar la solidaridad y la lealtad federal, la ley da un golpe mortal al propio estado autonómico.

El arranque de la campaña electoral en el País Vasco

También en la prensa, el comienzo de la campaña electoral en el País Vasco. Con poco ambiente y el temor destaca la prensa vasca a la desafección ciudadana y una baja participación. Por delante, 15 días para movilizar y una lucha reñida, según las encuestas previas, entre PNV y Bildu por el primer puesto. 27% de indecisos, dice el último barómetro del gobierno vasco, cifra muy alta a dos semanas para abrir las urnas, opinan los sociólogos.

Escribe Tonia Echarri que los más motivados son los de Otegui, que están atrayendo la atención del votante joven, no cómo si no hubiera un mañana, sino como si no hubiera existido un pasado, el suyo. Ese pasado, muy reciente, vuelve hoy a los periódicos que comentan la decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que propone juzgar al dirigente etarra -de bienvenida a terroristas de ETA al salir de la cárcel entre los años 2016 y 2020.

Comentan en ABC que la decisión del juez da la razón a las víctimas en sus quejas contra esos homenajes a etarras y que la autoridad del etarra Kubati sobre el entorno abertzale ya es objeto de una acusación formal por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. David Jiménez en el Mundo advierte que aunque el foco esté más en Cataluña, no debemos apartar la mirada a lo que pase en Euskadi y no es descartable un procés vasco. El candidato de Bildu dijo anoche en televisión española que no es descartable un entendimiento de su partido con el PNV después de las elecciones.

La OTAN cumple 75 años

Por otro lado, los periódicos recuerdan que la OTAN cumple hoy 75 años. Con los Ministros de Defensa reunidos en Bruselas y con poco tiempo para celebraciones ante el mundo convulso en el que vivimos, como titula el Mundo, un cumpleaños en modo guerra... salvo la imagen del Maneken pis de Bruselas con una camiseta de la OTAn que vemos en la Vanguardia, el resto son análisis más o menos catastrofistas de hacia dónde va el mundo y el papel de la alianza.

Una alianza que dará hoy luz verde a un nuevo fondo de cien mil millones de euros para Ucrania. Un plan de asistencia financiera, señala el Mundo, que es más bien un blindaje ante la posibilidad de un regreso de Donald Trump en las elecciones americanas de noviembre. Sin presupuestos, España se aleja del compromiso del 2% del PIB para 2026.

Sí destaca El Periódico de Cataluña que el Ejército se prepara para la guerra en el este y colabora con 15 mil efectivos en una brigada de la OTAN en Eslovaquia y despliega tropas en el Artico, Polonia, el Báltico, Rumanía, Letonia y Lituania. Es el mayor despliegue del Ejército español hacia el flanco este desde la guerra de los Balcanes de los años 90.