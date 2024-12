Virginia Barber desvela el secreto para trabajar en una de las cárceles más peligrosas del mundo: “Es clave”

Virginia Barber, reconocida psicóloga forense y ex responsable de salud mental en Rikers Island, abrió una ventana al sombrío mundo de esta prisión neoyorquina en una entrevista este martes Herrera en COPE. Durante su intervención, compartió relatos de su trabajo, reflexiones sobre la naturaleza del crimen y su inquebrantable fe en la rehabilitación.

Con palabras cargadas de crudeza, Barber describió Rikers Island como "un complejo penitenciario imponente y hostil, formado por diez cárceles que albergan historias de dolor y desolación". A pesar de su proximidad a Manhattan, esta isla parece un mundo aparte. "Es un ambiente deprimente, con celdas pequeñas, escasa luz natural y una atmósfera que deshumaniza tanto a presos como a trabajadores", señaló a Alberto Herrera.

Barber denunció los graves problemas que atraviesa esta prisión, donde "la violencia es endémica". Explicó que en los últimos años los incidentes de abuso entre reclusos, suicidios y denuncias de malos tratos por parte del personal penitenciario han alcanzado cifras alarmantes. “Es un entorno que parece diseñado para quebrar a las personas, en lugar de ayudarlas”, afirmó Virginia.

En su análisis del sistema judicial estadounidense, Barber se detuvo en la injusticia de las fianzas monetarias: “En Estados Unidos, ser pobre puede ser una condena en sí misma. Si no tienes dinero para pagar una fianza, esperas el juicio en prisión, aunque seas inocente. Y Rikers Island está llena de estas historias”.

Virginia recordó con detalle su primer contacto con Rikers Island: “Era un joven arrestado por posesión de marihuana, algo que hoy es legal. Fue impactante verlo con el cuerpo lleno de moretones, herido tras pocos días allí. En ese momento me dije que nunca trabajaría en un lugar tan hostil, pero la vida me llevó de vuelta años después”.

Virginia Barber, en Herrera en COPE

Barber abordó el eterno debate sobre la naturaleza del crimen: “¿Un asesino nace o se hace?”, preguntó Alberto Herrera: “Es una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Aunque hay una predisposición genética, creo que el ambiente, la historia y las circunstancias de cada persona son mucho más determinantes”.

Haciendo una distinción esencial, Barber explicó que la psicopatía no es una enfermedad mental grave, sino "una forma de ser profundamente manipuladora". Añadió: “Los psicópatas no sienten empatía ni remordimientos, y aunque pueden planificar sus crímenes con precisión, suelen ser también impulsivos. Esto los hace particularmente difíciles de tratar”.

WP Vista aérea de Rikers Island

Para Barber, la rehabilitación es mucho más que evitar que alguien reincida: “Es ayudar a las personas a encontrar su lugar en la sociedad, a tener una vida con propósito. Aunque no es un camino sencillo, he visto cómo, con los recursos adecuados, es posible transformar vidas”.

Barber compartió algunos de los relatos más impactantes que ha escuchado. “Hablé con una mujer que había sufrido abusos sexuales desde niña, vivió en la prostitución y fue víctima de tráfico humano. Al escucharla, me dije que quizás yo habría tomado decisiones similares de haber vivido su vida”.

Con una mezcla de indignación y tristeza, Barber reflexionó sobre los presos inocentes: “No hay nada más devastador que estar en prisión por un crimen que no cometiste. La desesperación de no poder demostrar tu inocencia los destruye psicológicamente”.

“No es fácil trabajar cara a cara con el sufrimiento humano”, confesó Barber. A pesar de años de experiencia, admitió que algunos casos la siguen afectando profundamente: “Hay noches en las que el peso de estas historias me impide dormir, pero también he aprendido a encontrar maneras de desconectar”.

Virginia Barber, junto a Alberto Herrera

Para Barber, la empatía es fundamental: “Es lo que me permite escuchar, comprender y separar a la persona del acto que ha cometido. Muchas veces, al conocer sus historias, pienso que en sus circunstancias, cualquiera podría haber hecho lo mismo”.

A pesar de los retos, Virginia Barber no pierde la esperanza: “He sido testigo de cómo las personas pueden cambiar cuando se les da una oportunidad real. No es optimismo ciego, es lo que me ha demostrado mi experiencia”.

La entrevista culminó con una reflexión personal. Cuando le preguntaron si era feliz, Barber respondió: “La felicidad es un proceso, una construcción. Hay días de dudas, pero también momentos en los que siento que mi trabajo tiene un propósito que le da sentido a todo”.