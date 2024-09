La vida de Nano Jr, en Herrera en COPE: “Ser influcencer es aprovechar los seguidores que tienes para lanzar buenos mensajes”

David tiene 22 años y tuvo que dejar el instituto porque en casa no llegaban a fin de mes. Ha llegado a tener dos trabajos para poder pagar la luz, algo de comida y, por ejemplo, unos zapatos para su hermana. Desde que tiene tres años ha visto cosas que nunca debería ver un niño.

Pero su situación cambió el día que se le estropeó el coche. Tuvo que volver a pie a casa y se grabó un video reflexionando sobre la vida y lo que significa hoy en día tener calle, ser de barrio.

Hoy su realidad es distinta y ahora se está planteando abrir un bar. Se hace llamar Nano Jr y este miércoles ha visitado a Alberto Herrera en Herrera en COPE.

David se define como un “chico de la calle. Aunque sé que eso mucha gente lo asocia con ser pícaro, ser mala gente”.

Tuvo una infancia muy difícil, con un padre “que no estaba muy centrado en la familia. Tenía peleas con mi madre, estaba enganchado al alcohol.. y acabó esta relación entre ambos... Un amigo de mi padre nos propuso cambiar de vida, nos fuimos con él pero se le murió su madre y se volvió loco. Nos pegaba palizas, nos tiraba por las escaleras, se pegaba por la calle. Yo he estado colgado de un cuarto piso. A pulso, amenazando con soltarme al vacío”.

Años muy duros aunque cree que “de las cosas malas hay que saber hablar de ellas y a mi me tocó vivir cosas malas. Mi madre no toleraba que nos pegasen porque no nos podíamos defender. Un día este chico le estampó un plato de cocido a mi hermano en la cara y mi madre le gritó diciendo que no lo volviese a hacer más. Él se calló se fue a la cocina y cuando volvió la apuñaló delante nuestra. Tardó una semana en llevarla al hospital aguantando con un torniquete. Amenazó que si decía en el hospital que le había apuñalado, se cargaba a mi hermano”.

“Logramos escapar gracias a un tío mío, hermano de mi madre. Con una mentira lograron que la dejasen salir... Nos fuimos primero en Alicante, mi madre tuvo otra relación con un chico que nos quería mucho. Le llamábamos hasta 'Papuchi'. Ahí nació mi hermana pequeña. Pero tenía una cosa mala, que robaba. Nos quería mucho, pero nos enseñaba a robar. Cuando salimos de ahí estuvimos en un centro de menores. Mi hermano y yo en uno y mi hermana pequeña en otro. Fue uno de los momentos más duros de mi vida”.

David ha relatado que tuvo que dejar los estudios porque “sabía que iba muy retrasado por todo lo que había vivido. Primero trabajé en el campo y fui haciendo cursos para optar a mejores puestos de trabajo”.

Todo cambió cuando tras un pinchazo de su coche, hizo un video reflexionando sobre la vida “que se hizo viral y hasta me escribió Aitana. Me levanté con mensajes, con todos los medios detrás de mi. Lo que quería trasmitir era un mensaje bueno para la sociedad”.

Ahora tiene un canal de youtube en el que hace un podcast, 'La verdadera calle', “en el que invitamos a gente que puede ofrecer historias de superación, que expliquen qué significa la calle de hoy en día. Traemos gente de redes sociales, para que los jóvenes les hagan caso a ellos con un mensaje positivo”.

Por último Nano Jr ha explicado lo que significa para él estar en redes: “Ser influcencer es aprovechar los seguidores que tienes para lanzar buenos mensajes”.