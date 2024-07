Verónica Zumalacárregui relata su experiencia grabando un programa culinario en África

Verónica Zumalacárregui está de estreno, el 27 de julio se estrena en Canal Cocina, "Me voy a comer el mundo" es el título del programa. Verónica siempre ha tenido esa espina clavada de visitar y explorar el continente africano. "Llevo ya ocho años grabando "Me voy a comer el mundo" y estoy plenamente satisfecha, pero me faltaba explorar un poco más profundamente el continente africano. Ya había estado a nivel personal en pocos países, pero lo que quería era ir con las cámaras para hacer lo que hacemos siempre en Canal Cocina, adentrarnos en las casas locales de todo el mundo. Me faltaba el continente africano y por fin lo hemos conseguido", afirma Verónica al respecto de su visita en África. Hoy se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE´.

Empezando por la preproducción, "ha sido todo un reto grabar en África" para Verónica. "Es muy difícil pre producir un programa desde España en África. Cuando estamos preparando un rodaje desde Japón hasta Eslovenia, podemos contrastar información no solo hablando por teléfono, sino mirando videos en Internet, curioseando en Instagram... En África eso es imposible porque no hay videos de YouTube de todos los mercados que yo quiero conocer para decidir a cuál vamos a ir. También es difícil hablar con los africanos a cualquier hora. Cuando llegaba la hora de hablar no me cogían el teléfono".