La surrealista situación que vivió Andy, de Andy y Lucas, en una habitación de hotel de Albacete

En el barrio de La Laguna hay mucho arte. Es cuna de artista. Pero no creo que nuestros dos invitados imaginasen la que se les venía encima cuando se conocieron en el colegio.

Lucas González y Andrés Morales se conocieron en clase. Cuando tenían apenas 7 años. Lucas admiraba mucho a Andrés porque salía en el carnaval. Entonces, Lucas acabó haciéndose con una guitarra. Se la llevaba al instituto y se juntaba con Andrés. Y cantaban. Cada vez se acercaba más gente al corrillo.

Hablamos con ellos este martes en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Con Andrés (Andy), hemos viajado hasta el puerto de Cádiz. "Mi padre y mi abuelo trabajaron allí. Estuve unos meses yo también trabajando, tuve que dejar de lado el instituto. Mi padre me obligó a volver al instituto y me dijo que si aprobaba me compraba la moto. Y eso hice", cuenta a Alberto Herrera. Ha hablado sobre Lucas y cómo le recuerda en esa época en el instituto. "Musicalmente fue donde dimos nuestros primeros pasos y fuera del instituto, Lucas era futbolista de la cantera del Cádiz".