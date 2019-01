La sorprendente reacción de Herrera a la “gilipollez” de los ‘bautizos civiles’ del Ayuntamiento de Getafe

Tiempo de lectura: 1



Lo más divertido del día lo tengo hoy leyendo el ABC. Getafe, el Ayuntamiento de Getafe, que gobierna una ciudadana del PSOE de nombre Sara Hernández, va a estrenar los 'bautizos civiles'. Y el 'bautizo civil' ¿qué es? Pues una gilipollez por supuesto, una perfecta gilipollez que se inventaron unos cuantos para dar la bienvenida a la comunidad al recién nacido, ¿al recién nacido? pero ahora el recién nacido tú crees que va a presumir mucho de ir delante de cuatro cursis que le van a leer cuatro artículos de Greenpeace; al niño y a la niña, derechos del niño y de la niña.

Es que esta Sara Hernández tiene ya su polémica incorporada porque ya aprobó un manifiesto por el "Día Internacional del Orgullo LGTBIHJK" que señalaba como perfil de una persona homófoba a un varón heterosexual blanco y de la fe mayoritaria. Fe mayoritaria es la católica. Es decir, para esta sujeta los que no pertenecen mayoritariamente a la fe católica, por ejemplo, a la fe musulmana esos no, esos en ningún momento son homófobos o maltratadores o algo parecido. Varón heterosexual, blanco y de fe mayoritaria ¿Es usted blanco, heterosexual y de fe mayoritaria?, pues sepa que para el ayuntamiento de Getafe usted está a un minuto de ser o un maltratador o un homófobo. De verdad no caben más tontos en España, ¡es que no caben! Hay un problema de sitio, hay un problema de sitio.

Como cuenta ABC, estos ‘bautizos civiles’ comenzarán a celebrarse en el mes de febrero que será cuando se ponga en marcha la denominada como ‘Carta Municipal de Ciudadanía del Niño y la Niña’. Una medida que solo ha sido rechazada por el PP.