La situación del alquiler en España, un problema para el que no hay una solución efectiva: "La ley de vivienda agrava el mercado inmobiliario"

El asunto que analizamos este martes tiene que ver con la vivienda. Un problema que ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras las últimas manifestaciones celebradas en nuestro país. Eso ha hecho que el Gobierno 'repesque' unas medidas para ayudar al alquiler a personas jóvenes.

También el declarar más zonas tensionadas y poner más barreras a los pisos turísticos. Hablamos sobre ello en 'Herrera en COPE' con Cristina Vallejo. Es abogada experta en vivienda.

Al comienzo de su intervención, ha hablado sobre la ley de vivienda.

Explica que, con los datos en la mano, "esta ley ha paralizado el mercado inmobiliario. 1.500 es caro, 850...¿es barato? En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%. Seguimos con la inseguridad jurídica". Se trata de una normativa que "fomenta el alquiler".

Sobre la última medida 'estrella' del Gobierno, con ese bono alquiler anunciado por Sánchez, indica que no va a arreglar nada "porque si no le damos seguridad jurídica al mercado, estamos en un mercado inseguro. Pongo en alquiler una vivienda y, si a mi inquilino lo despiden, no se lo va a solucionar los poderes públicos. Conteniendo los precios puede ser una solución... pero si no va acompañado de otras medidas, pasa que la propiedad privada se vaya a otras alternativas".

"estamos a la cola en europa en construcción de vivienda social"

Prosigue su discurso indicando que "si queremos proteger al arrendatario, construyamos vivienda social. Estamos a la cola de Europa. Un 2% frente a un 30% del país de Europa que más vivienda social tiene. Vamos a hacer medidas efectivas para cumplir el mandato que tienen los poderes públicos. Pero sin cargo al propietario. Con cargo a los poderes públicos".

Llevamos 15 años de políticas de vivienda fracasadas, en palabras de Vallejo y "la ley de la vivienda ha agravado el mercado inmobiliario y ya veníamos mal".

Y si cada año, "se prometen 150.000 viviendas y no se empieza a construir... y hasta que no haya un pacto de Estado social para que se apueste por el derecho a la vivienda, ayuden a los propietarios para que tengan la motivación de alquilar la vivienda, no vamos a solucionar el problema".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.