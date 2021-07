Ruiz-Gallardón: “Celebrar los Juegos Olímpicos sin público es una decisión triste y dolorosa pero acertada”

Si hace unos años en Buenos Aires, Argentina, la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2020 no hubiera sido eliminada, estaríamos ahora inmersos en la celebración de los mismos.

Claro que no se sabía lo que iba a ocurrir, nadie imaginaba que estaríamos sufriendo una de las mayores crisis sanitarias por la pandemia de coronavirus que obligaron a aplazar los Juegos de Tokio a este año y que, además, finalmente se ha tomado la decisión de celebrarlos sin público ante el aumento de contagios en el país.

Una decisión que para Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde de Madrid, considera acertada aunque matiza que “el público es un elemento determinante. En los deportes estamos acostumbrados a que el público forme parte, casi podemos decirlo así, no solamente del espectáculo sino que influye de manera decisiva en el resultado del partido, pues evidentemente necesitan a ese público”.

Señala, además que con esta medida “también se producirá una reducción muy importante de las audiencias de televisión que es la principal fuente de ingresos para el Comité Olímpico Internacional durante la celebración de los Juegos porque al perderse esa emoción se pierde también el interés de una parte importante de los espectadores”.

Para Gallardón esta era la única alternativa para celebrar los Juegos tras el aplazamiento de los mismos ya que considera que “no se pueden aplazar otro año más porque hay que mantener los ciclos y para los deportistas hubiese sido una frustración superior”.

Y asegura en 'Herrera en COPE' el expresidente de la Comunidad de Madrid que “aunque es una decisión triste y dolorosa, creo que va a ser una catástrofe en muchos aspectos y el que menos importa es el económico, pero creo que es una decisión acertada y lo mismo hubiese pasado con Madrid”.

Recuerda Ruiz-Gallardón cómo vivió la elección de la candidatura para los Juegos Olímpico de 2020 en los que finalmente Madrid no fue seleccionada calificándola de “frustración”. Sin embargo, pese a ello valora positivamente el hecho de presentarse porque “ese solo hecho beneficia a la ciudad por la promoción que consigue la ciudad, la promoción internacional, los incrementos que tuvo Madrid durante los años que estuvo en la carrera olímpica de visitantes, de infraestructuras turísticas construidas, de interés no hubiésemos tenido jamás recursos económicos para hacer una campaña de promoción tan importante, por lo tanto solo el hecho de intentarlo merece la pena”.

Y señala que en ese momento “la crisis no beneficia a Madrid a pesar de que hizo un inteligente movimiento de decir vamos a hacer unos Juegos contenidos en su presupuesto, que era un discurso muy atractivo. Pero al final el miedo a que la crisis se llevase por delante la posibilidad de cumplir los compromisos, creo -y por lo que he hablado con algunos miembros del Comité Olímpico me lo confirman- que fue ese miedo a que no pudiera alcanzar esa 100% de las infraestructuras lo que decidió la candidatura de Japón”.

Asegura Gallardón que a pesar de cómo esté la situación en estos momentos nos “podemos alegrarnos de no albergar los Juegos porque son tres cosas para una ciudad. La primera, la promoción de la ciudad y esa la ha conseguido por supuesto Tokio y la han conseguido las otras ciudades que eran candidatas; la segunda, las infraestructuras, y esas ya las tiene Tokio y Madrid las hubiese tenido, por lo tanto todas las infraestructuras deportivas y las infraestructuras de movilidad asociadas a la celebración de los Juegos están en Tokio ya y hubiesen estado también en Madrid y; la tercera parte, es la que evidentemente no hubiésemos tenido que es la gran fiesta de los Juegos, la gran fiesta de los deportistas y la comunicación con el público que asista a los estadios y a través de las televisiones con todo el mundo, esa evidentemente se hubiese perdido. Pero las dos primeras Tokio las tiene y serán unos Juegos tristes, pero el día que se clausuren allí estarán los estadios, ahí estarán todas las infraestructuras de transporte público que se han realizado, ahí estará la mejora de todo lo que es el tejido de no solamente de Tokio sino de todo Japón que eso lo hubiese tenido Madrid”.