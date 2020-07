Rosa Díez: "¡Quién se va a fiar fuera de nuestro país de un Gobierno que miente en todo!"

Rosa Díez ha denunciado este viernes las mentiras del Gobierno en su gestión de la crisis del coronavirus y las consecuencias que se derivan de ellas y que están sufriendo ya los españoles. En su sección semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada ha hablado de las polémicas palabras de Fernando Simón contra el turismo para retratar al Gobierno. "Simón se ha alegrado de que no vengan turistas. Pero claro, recordemos que era la persona que recomendaba no llevar mascarillas porque el Gobierno estaba desprovisto de ellas. Ahora también sabemos que el comité de expertos que el Gobierno dijo que existía no era real. En cualquier democracia, eso le habría costado al Gobierno su caída. Ni saben contar los muertos. ¿Y nos extraña que haya países que cierren fronteras con nosotros? ¡Quién se va a fiar en un Gobierno que miente en todo! ¿Quién va a creer los datos que da España sobre los controles o nuestra seguridad?", se ha quejado Díez.