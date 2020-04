El Ratoncito Pérez sí puede salir de casa para recoger los dientes de tus hijos durante la cuarentena

En esta cuarentena en la que ya llevamos encerrados en casa tres semanas los niños, junto a los mayores, son los grandes protagonistas en nuestra batalla contra el coronavirus. Y como es lógico tienen sus preocupaciones.

Hace ya algunos días, a través de las redes sociales veíamos mensajes de los pequeños que escribían cartas en las que querían saber si el Ratoncito Pérez visitaría sus casas porque se les había caído un diente. Ante estas peticiones, los Ayuntamientos de distintas ciudades, localidades y pueblos tomaron una decisión para tranquilidad de los niños.

Le preocupa esto a mi hija pequeña...en este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo @desdelamoncloa @sanchezcastejon pic.twitter.com/aEQDJaw7RG