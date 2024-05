Ramón Campos y la miniserie 'El caso Asunta', en Herrera en COPE

Ramón Campos es de Noia, una localidad a 34 kilómetros de Santiago de Compostela. Durante cuatro años, estudió en la capital, y vivía al lado de Asunta Basterra, la niña de 12 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en 2013 en una pista forestal en una población cercana a Santiago de Compostela. Ramón no se lo podía creer.

Unos días después, a su hermana, que es psicopedagoga en Muros, cerca de Noia, se le acercó un niño en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Imaginaté cómo le impactó eso a Ramón, un crimen de una familia aparentemente feliz, que afectó a toda una generación de chavales en Galicia.

Ramón Campos ha dirigido la miniserie 'El caso Asunta' que se ha estrenado en plataformas recientemente. El realizador ha explicado en Herrera en COPE que “era una familia normal, de clase media-alta, y cuando deciden adoptar a Asunta es porque Rosario, la madre, tiene una enfermedad que le impide tener hijos. Años después todo salta por los aires cuando Rosario es infiel. Ahí todo cambia”.

Ramón ha relatado que “han sido 11 años dedicados al caso Asunta. Primero recopilé toda la información en 2013. Me sorprendió los giros que tenía la historia. Hice el documental 'Operación Nenufar' donde contacté con todos los protagonistas. Jueces, abogados, familia... Empecé a escribirme con Alfonso, el padre, una comunicación que aún continúa a día de hoy. Y a Rosario conseguí hacerle una entrevista telefónica. Ella no consiguió responderme a varias preguntas que la hice”.

A la hora de abordar el caso a través de una seria de ficción, Ramón ha confesado que el padre de Asunta, Alfonso, “me pidió que fuera justo. He intentado mostrar todo lo que hubo, una investigación con muchos errores. Es un paradigma de que la vida no es todo blanco o negro. En este caso hay muchos grises”.