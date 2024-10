La radiografía de Josep Borrell sobre la situación en Oriente Próximo: "Hezbolá se ha convertido en un Estado dentro de un Estado"

Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pasa este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ocupa el cargo desde 2019.

De todos los comisarios de la UE, bromea diciendo que es el "que más problemas tiene. Está absolutamente todo en una situación revuelta".

Ahora, la mayor parte de su tiempo laboral lo dedica al conflicto en Oriente Próximo. También la guerra de Ucrania. De hecho, indica que este martes, en el Parlamento Europeo, "tuvimos 2 debates extensos. Intervinieron 70 diputados y se puede imaginar. Hay opiniones para todos los gustos. Luego, hay otros conflictos de los que hablamos menos, pero allí se abordan. Como el de Sudán. O países en situación inestable y complicada, como Georgia".

¿Hay que prepararse para una guerra larga en Oriente Próximo? Borrell teme que durará mucho tiempo, pero, claro, "todo depende de la escalada, de la respuesta que Israel dé a Irán y de cuáles sean sus intenciones en el Líbano".

EFE Hezbolá

En este momento, "todos los países árabes (aunque Túnez es la única excepción que conozco) han dicho que reconocerán al Estado de Israel. Lo reconocerán si Israel reconoce Palestina. En este momento, la comunidad internacional, el 80% de los países está a favor. El único que no lo está es el gobierno de Netanyahu".

"Hezbolá nació como consecuencia de la invasión del Líbano en el 1982"

Prosigue su discurso indicando que "mientras no haya una solución política, no habrá más que una permanente inseguridad. Israel ha invadido el Líbano 3 veces. Hezbolá nació como consecuencia de la invasión del Líbano en el 1982. Antes no existía. Todas esas invasiones no han servido para hacer crecer a Hezbolá".

El problema que analiza Herrera, es que el Líbano es un país ciertamente que parece fallido e "Irán es otra historia. Hezbolá se ha convertido en un Estado dentro de un Estado; con una enorme influencia de Irán y constituye un poder distinto del poder estatal".

Borrell asegura que "la clase política libanesa tiene que asumir su responsabilidad. Llevan varios años sin ser capaces de escoger y votar a un presidente del país y no hay manera de conseguirlo". Mientras tanto, "Hezbolá se ha constituido como rama civil y rama militar que consideramos una organización terrorista".

No te pierdas el resto de la entrevista a Josep Borrell en el audio adjunto.