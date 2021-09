¿Puede ser peligrosa la nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma?

La Unidad Militar de Emergencias se encuentra acutalmente estudiando minuciosamente la lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma y también el aire que lo rodea. Lo hacen en un radio de cuatro a cinco kilómetros de la erupción del volcán y por el momento los resultados son buenos: la calidad del aire es buena.

Como han explicado desde la UME, el problema estaba en el gas que está saliendo ahora del volcán porque es un gas virgen, aún no se ha depurado y no ha habido contacto con la atmósfera. Ese aire, por el momento, no representa un riesgo para la salud. Es una conclusión que también ha confirmado este jueves en "Herrera en COPE" el vulcanólogo Joan Martín, director del grupo Geociencias Barcelona, del CSIC. "La cantidad que se emite y la forma en que llega a la atmósfera creo que no entraña ningún peligro. No debemos tener miedo ni tampoco crear una alarma innecesaria", ha señalado.

La vigilancia de ese aire continúa. Los técnicos lo están analizando minuto a minuto. Los investigadores están estudiando también hacia dónde podrían dirigirse. Y es que este tipo de gases, especialmente el dióxido de azufre, al entrar en la atmósfera se desplazaría previsiblemente, según los modelos de predicción atmosférica, hacia el sureste peninsular y podría llegar a Islas Baleares y Cataluña. Pero tampoco es una conclusión clara en la que estén de acuerdo todos los técnicos.

Sí sabemos que estos gases se forman de dos maneras diferentes. Unos salen directamente de las fisuras y las bocas del volcán y otros se forman cuando la lava entra en contacto con el agua salada del mar, circunstancia que de momento no se ha producido. Y si se produjese, tal y como nos ha dicho el vulcanólogo Joan Martín a COPE, tampoco podemos temer que alguien respire esos gases tóxicos porque la zona estaría acotada. "Los gases que puedan desprenderse son los mismos que salen ahora, pero al contactar con el agua el dioxido de azufre puede formar algo de sulfúrico, y si se inhala ese gas puede causar problemas. Pero se supone que nadie va a estar en contacto con ello", señala.