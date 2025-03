La próxima borrasca que llega a España y lo que dice sobre el tiempo que se espera en Semana Santa

¿Qué tiempo nos espera en los próximos días? ¿Seguiremos viendo el sol en el mes de abril? ¿Cuándo empezaremos a tener temperaturas primaverales? Como cada viernes, José Antonio Maldonado ha pasado por 'Herrera en COPE' para detallar la previsión del tiempo de cara a este fin de semana, además de referirse a la Semana Santa.

El meteorólogo ha comenzado recordando que tenemos un tiempo anticiclónico, han comenzado a subir las temperaturas y la situación va a mantenerse en el tiempo: "Ayer se llegó a 26 grados en algunos puntos de Canarias y a 25 en Málaga, y llovió ligeramente en el oeste del archipiélago canario y en Baleares".

Este viernes, "en la península predominarán los cielos despejados" y "solo se esperan cielos algo nubosos, con posibilidad incluso de algunas precipitaciones débiles en el País Vasco y en los Pirineos, donde puede nevar a partir de los 1.300 metros".

Estrenamos estación: “La ansiada primavera"

"Por otra parte, tampoco hay que descartar algún chubasco en la provincia de Gerona y en Baleares, donde puede ser tormentoso debido al borde occidental de una borrasca mediterránea. Se pueden alcanzar 24 grados en Murcia, en Málaga y 23 en Huelva, Sevilla y Badajoz", ha añadido Maldonado.

pREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

De cara al sábado se mantiene la tendencia estable tanto en la península como en Baleares y habrá que prestar especial atención a Canarias, donde podría haber lluvias durante la tarde.

"Los cielos estarán quizás nubosos en las regiones cantábricas, donde sobre todo en el este y en los Pirineos, predominarán las nubes y podría llover ligeramente o nevar, en el caso de las comarcas pirenaicas, con una cota en torno a los 1.000 metros.

Durante la tarde también podría producirse algún chubasco en puntos de Canarias. Asimismo, una borrasca se aproximará al oeste del archipiélago canario y de ahí esa posibilidad de que, por lo menos en Tenerife, en La Palma y en La Gomera, pueda llover algo", ha explicado Maldonado.

Además, ha puesto el foco en la oscilación térmica que destaca en estos días. Por ejemplo, "en Madrid se pueden registrar 5 grados en las primeras horas de la mañana y por la tarde se puede llegar a valores de 16 o 17, es decir, fresquito por la mañana y muy agradable en las horas centrales de la jornada".

En la jornada del domingo apenas se esperan cambios: "La estabilidad será la nota dominante, con el consiguiente predominio de cielos despejados o casi despejados, con la excepción de las regiones orientales del Cantábrico y el oeste de Canarias, donde la borrasca, que la afectará quizás los dos días anteriores, tiende a retirarse de las islas occidentales.

Las temperaturas en línea general tenderán a subir. Habrá algunas heladas débiles en las capitales castellano-leonesas, no en todas, mientras que se alcanzarán máximas cercanas a los 25 grados en Málaga, Murcia, Badajoz, Huelva, Córdoba y Sevilla. El lunes tampoco hay cambios significativos".

La previsión para semana santa

A las puertas del mes de abril, son muchos los que se preguntan por el tiempo que nos espera en Semana Santa. Al respecto, Maldonado no ha querido adelantar muchos datos, aunque asegura que en unos días ya podremos saber las primeras previsiones.

Aun así, ha puesto el foco en la borrasca que puede llegar a España en los próximos días: "Esa borrasca que anda por ahí, por el Atlántico, que ya el lunes comenzaremos a verla, si llega hasta nosotros sería borrasca de gran impacto, se llamaría Nuria, habrá que seguirla de cerca porque si llega hasta nosotros el viernes que viene estaremos hablando quizás de lluvias, en la mitad occidental de la península".

Sin embargo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que aunque se vea algo de inestabilidad próxima, no parece que vaya a durar demasiado: "Esa borrasca que vemos sería una borrasca aislada, no se ve un tren de borrascas. Si la semana que viene estamos hablando de que está lloviendo, eso no quiere decir que tenemos para cuatro semanas y, por lo tanto, pilla de lleno la Semana Santa".

Por último, ha recordado que los pronósticos a largo plazo no siempre son fiables, como está demostrado: "Yo los pongo todavía en cuarentena porque los hechos demuestran que es así. AEMET, que es quien dirige la meteorología en España, no ha dado una en lo que ha sido el mes pasado porque lo catalogaba antes de que comenzara de seco y caluroso y mira cómo ha sido".