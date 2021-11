Portavoz de Ufpol, sobre la reforma de la Ley de Seguridad: "Nos deja a los pies de los caballos"

"No a la España insegura" es el lema que va a presidir la manifestación de mañana sábado, 27 de noviembre, convocada por los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles (en la que también van a participar los policías autonómicos como mossos o ertzainas y policías locales) para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ( conocida como ley mordaza).

Los principales sindicatos policiales como el mayoritario, Jupol o la Unión Federal de Policía convocantes de la manifestación de mañana a la que invitan a sumaser a todos los ciudadanos, afirman que la reforma legal "agrava la actual situación de indefensión" de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el desamparo que sufren desde el Ministerio del Interior desde que está en su despacho Fernando Grande Marlaska.

En "Herrera en COPE", José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía lamenta que "la Policía no sabe que piensa el ministro del Interior, está manteniendo reuniones con los diferentes sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, pero a nosotros nos ha citado el 1 de diciembre, pero supongo que no pensará con mucha diferencia de lo que piensa el grupo parlamentario socialista que manifestó claramente que esto se debe a un pacto que deben cumplir sin más".

La convocatoria de mañana responde, explica el portavoz de Ufpol, a que los españoles estamos abocados a una España insegura porque "con la reforma de la ley se pretende decir que todo lo que hace la Policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y no es lícito y todo eso se suprime de un porrazo y, esto va a generar, a nadie se le escapa, inseguridad ciudadana porque si se puede convocar una manifestación por razones de urgencia a la hora que se quiera, sin comunicación previa a la Delegación del Gobierno y sin conocimiento de la Policía que pueda proteger esa manifestación o los alrededores de esa manifestación pues ya sabemos las que se van a producir, las manifestaciones violentas con roturas de escaparates, de mobiliario urbanos, agresiones..., los ciudadanos se van a sentir más inseguros".

En cuanto a la importancia y el valor de los atestados policiales, José María Benito destaca que "la Policía, fiscales y jueces deben demostrar la culpabilidad en el ámbito penal, pero es que ahora estamos hablando de sanciones administrativas, si no tienen valor a ver cómo demostramos que podemos o sancionamos a una persona por qué la sancionamos cuando en muchas ocasiones no es posible y las garantías están vigentes en cualquier ámbito, quitar esa consideración, esa presunción de veracidad a los atestados policiales en el ámbito administrativo es un error de bulto y va a ser muy difícil sancionar en este país por conductas que están condenadas en la ley".

Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están en contra de otra de las modificaciones que va a llevar a cabo el Gobierno que es poder identificar a los policías por medio de grabaciones, "es complicado, está en la primera ley de Seguridad Ciudadana del año 92, en la famosa ley Corcuera. Póngase en un pueblo pequeño en el que la Guardia Civil quiere identificar a alguien que ha cometido una infracción administrativa y no puede porque va sin documentación y le tiene que trasladar a otra localidad que puede estar a una distancia bastante importante, eso no se puede medir en tiempo. Es cuestión de dinero, y en vez de gastar 5 millones de euros en iluminar de morado las comisarías por el día contra la violencia de género por la que lucha todos los días la Policía, se podría invertir en poner un terminal de ordenador en los vehículos donde identificar a la persona en lugar de tener que trasladarla a comisaría" insiste el portavoz sindical que además considera innecesario tener que devolver al mismo lugar en el que se ha detenido a un ciudadano, algo que también contempla la reforma legislativa, "eso lo que genera es más inseguridad en los ciudadanos porque esos efectivos que deberían estar para garantizar la seguridad tienen que ocuparse de papeleo, incluso con tutela judicial, pero si hay que trasladarles al lugar va a haber falta de efectivos que tendrían que estar dedicados a otras cosas".

Limitación del material antidisturbios

"En Madrid, el manifestódromo como lo denominan algunos, desde el año 2017, desde hace cuatro años en las manifestaciones, incluso en las violentas, no se usa material antidisturbio, no se utilan pelotas de goma ni botes de humo. ¿Qué quieren decir? Que las unidades de intervención policial, las unidades de prevención y reacción UPRs saben hacer las cosas bien. Limitar la utilización de ese material significa que en el futuro vamos a ver imágenes como la de Urquinaona, o como las famosas de los aniversarios del 1 de octubre en las que hemos visto a la Policía acorralada, apedreada, con policías heridos y sin posibilidad de reacción porque no se nos permitió actuar" destaca José María Benito sobre la limitación de utilizar ese material policial para controlar a manifestantes violentos.

La reforma de la ley también suprime la prohibición de grabar a la Policía cuando están trabajando, salvo a los medios de comunicación que sí podían grabar imágenes, "ahora se podrán difundir imágenes sesgadas con un policía pegando un palo a alguien, pero sin saber qué ha pasado previamente, además que se diga cómo se llama el agente, dónde vive el policía y que su familia y él tengan un problema. Esto también se arregla con dinero, ponga una cámara en el pecho a todos los policías para que todos puedan grabar que es lo que está sucediendo y nos podamos defender y justificar determinadas actuaciones que hay que tener, pero si lo que se prentede es tener determinadas imágenes cortadas, sesgadas para atacarnos, que se nos localice y que nuestra familia y nosotros lo pasemos mal, eso no es posible", algo que se ha querido utilizar en el caso del ex ya diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.

¿Por qué el PSOE apoya esta reforma?, el portavoz policial ha dejado claro que "en la reunión con el grupo socialista nos dejaron claro que tienen un pacto de gobierno y que no les queda más remedio que este trágala para cumplir con esos compromisos. A nosotros, como policías nos deja a los pies de los caballos y desde luego a los ciudadanos les va a generar una inseguridad que no ha sido conocida en nuestro país desde hace años".

Sobre que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz apoye las manifestaciones de los trabajadores de los astilleros de Cádiz y no la manifestación de mañana, "la señora Yolanda Díaz tiene un problema, vive muy segura, escoltada, pero aquí los que sufrimos y seguimos sufriendo las agresiones, que nos lancen adoquines, somos los policías".





