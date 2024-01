La portavoz de Coalición Canaria, en COPE: "No podíamos permitirnos el lujo de no negociar"

Luis Ventoso, colaborador de 'Herrera en COPE', le dice a Valido que los españoles tienen la sensación cierta de que Coalición Canaria está contribuyendo a sostener a Sánchez. ¿Por qué hacen esto?

Responde la política que "mi voto no está sosteniendo a Sánchez. Ni Coalición Canaria. Son otros los que están sosteniendo al Gobierno. Voto a favor de lo que he acordado con este Gobierno que iba a votar con nosotros o sin nosotros, en un escenario en el que Canarias no se podía permitir el lujo de no negociar".