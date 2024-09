Más mascotas que niños

España alcanza ya las 6 mascotas por niño. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga más niños que mascotas. Constatar esto no es ridiculizar a quienes tienen animales de compañía, ni a los animales en sí mismos. La cifra y la tendencia desvelan una cuestión más profunda que tiene que ver con la concepción que tenemos del propio ser humano. Cuando se humaniza a los animales es porque, en no pocas ocasiones, se animaliza al ser humano. Todo ello mezclado con el emotivismo imperante y la dificultad que muchos de nuestros contemporáneos experimentan para concebir al otro como un bien, hacen que sea heroico apostar por la cultura de la vida.

Esa concepción antinatalista ha ido poco a poco empapándolo todo. En lo que va de año han nacido en España poco más de 184.000 bebés. En 2023 fueron pocos más de 322.000. Esto no se resuelve solo con mejorar las condiciones económicas de quienes quieren ser padre, y mucho menos aún teniendo perros o gatos. Hay que ir a la raíz y entender que, en efecto, el otro es bien y que, como dice el filósofo francés Fabrice Hadjadj, merece la pena dar vida a un mortal. Lo contrario es abocarnos a un futuro muy negro, porque una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro.