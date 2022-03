La pandemia que pudo haber sido y lo que verdaderamente fue

Hoy, 14 de marzo de 2022, y se cumplen dos años del estado de alarma.













Tras un confinamiento, seis olas y varias mutaciones del virus, la pandemia ha dejado imágenes imborrables:

El colapso en las UCI con una cifra de ingresos que rebasaba las capacidades de los hospitales en todo el mundo

con una cifra de ingresos que rebasaba las capacidades de los hospitales en todo el mundo Los niños encerrados en casa y sin poder acudir presencialmente a las escuelas

y sin poder acudir presencialmente a las escuelas Las calles vacías, el extraño momento en que el bullicio se sustituyó por el silencio.

Y con este silencio, salíamos a los balcones todas las tardes. Nadie fallaba. Bueno, impresionaba y sigue impresionando esos aplausos mientras esperábamos en nuestras casas que llegaran buenas noticias..

Dos años después, 11.200.000 personas se han contagiado en España y más de 100.000 personas han perdido la vida a causa de una enfermedad. Aunque hay estudios, como por ejemplo el de The Lancet de la semana pasada, que dicen que esa cifra de fallecidos podría superar los 160 mil. Dos años después siguen existiendo infinidad de incógnitas...

En ‘Herrera en COPE’, hacemos un repaso sobre las cosas que pensábamos hace ‘dos años sobre esta pandemia y que después no han resultado ser así... Bueno, la primera de todas, había que empezar por el momento en el que Fernando Simón decía que “España no va a tener como mucho un caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local, si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada”. Los datos que tenemos a día de hoy, es de 11.223.000 personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.