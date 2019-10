La mujer que recibió un puñetazo por parte de un independentista: "Los Mossos me dijeron que no denunciara"

María Grima, la mujer que recibió este lunes un brutal puñetazo por parte de un independentista en Tarragona por lucir una bandera española, todavía no se ha recuperado de la agresión. Ni física ni anímicamente. Horas después del ataque, la militante de Vox sigue teniendo "magulladuras" en la cara y apenas oye por un oído. Tampoco duerme bien al estar aún "nerviosa" por el incidente.

Fue un puñetazo desde la cara del oído. Ahora mismo no oigo casi nada. Fue tan brutal que yo caí al suelo y hasta unos segundos después no me di cuenta de que estaba en el suelo. Este hombre fue a quitarme la bandera y yo no esperaba esta reacción por su parte", ha contado a Carlos Herrera en COPE.