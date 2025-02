El método que ha usado una vecina de Murcia para echar a una inquiokupa de su casa cuatro años después: "Mucho sufrimiento"

Inma es una vecina de Murcia que ha ocupado varios titulares en los últimos días al conseguir echar a su inquiokupa de casa cuatro años y tres meses después.

Esta mujer aprovechó los seis días de impasse del decreto ómnibus, cuando se paralizó el decreto antidesahucios, para recuperar su casa.

Su historia se ha colado en 'Lo que hace ruido', la sección de 'Herrera en COPE' capitaneada por María José Navarro, en la que la colaboradora comparte con Carlos Herrera y todos sus oyentes los temas que más conversación están generando en redes sociales.

"Estuvo muy bien asesorada y encontró un juez que se quiso remangar esa combinación, lo que ha resultado, es que Inma ya tiene su casa después de 4 largos años de esperar de aguantar aún ocupa y ahora ha dicho que no tiene previsto volver a alquilarla, no me extraña", ha explicado Navarro.

lA HISTORIA DE INMA

Inma ha hecho un vídeo que se ha publicado en redes sociales, en el que explica que ha recuperado su casa y muestra su agradecimiento: "Soy Inma, de Murcia, no se cómo asumir que ya tengo en mi casa por fin, después de cuatro años y 3 meses de lucha, muchas negociaciones y mucho sufrimiento".





Quiero mandar mucho ánimo a todos los afectados por inquiokupas y por okupas, dar las gracias a Ricardo Bravo y a todos los que forman parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, sin ellos y si las personas que están en la plataforma no habría podido recuperar mi casa.

Porque me han asesorado, me han ayudado, me han acompañado, en este largo camino, muchísimas gracias. Y mucho ánimo a todos que al final se consigue".

Cambios para los okupas

Inma ha sido una de las pocas que ha podido aprovecharse de esta situación, ya que el decreto de 2020 que impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional solo estuvo unos días inhábil.

La medida, que fue implantada durante la pandemia, impide que un okupa o inquiokupa sea desalojado pese a tener una sentencia judicial firme.

Al no aprobarse el decreto ómnibus, el decreto dejó de estar en vigor. Sin embargo, vuelve a tener vigencia hasta final de 2025 tras el acuerdo entre PSOE y Junts, que incluye su prórroga.

Europa Press



Por su parte, el PP, que también ha aprobado el decreto del Gobierno pactado con Junts, se ha comprometido a que la primera medida que sacará adelante si llega a Moncloa será de apoyo a los propietarios, promulgando una ley que desaloje a los okupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos.

Feijóo ha afirmado que "la vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación". "Un okupa no es un vulnerable. Un okupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible", ha dicho, para resaltar que "el blanqueamiento tiene que acabar ya".

"Un eslogan no es una política de vivienda, no se puede demonizar al propietario, no se puede proteger al okupa y el intervencionismo ha estrangulado la oferta y subido los precios", ha aseverado, al presentar los ejes de espíritu reformista del Partido Popular con su política de vivienda.