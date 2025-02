María Luisa Gutiérrez: "La Infiltrada era una historia que necesitaba ser contada"

La productora María Luisa Gutiérrez ha compartido en Herrera en COPE sobre el rotundo éxito de "La Infiltrada", la película que se ha alzado con el Goya a Mejor Película y que ha generado un intenso debate público. La cinta, que narra la historia real de una agente de la Policía Nacional infiltrada en ETA, ha sido una de las más vistas en el País Vasco, pero también ha generado controversia en ciertos sectores.

"Me costó creérmelo unos días porque vivirlo allí fue impactante", ha confesado Gutiérrez sobre la noche de los Goya, en la que "La Infiltrada" terminó compartiendo el premio con "El 47".

Según ha explicado la productora a Alberto Herrera, la historia llegó a sus manos de forma casual: "La descubrí en una cena con amigos, cuando un policía que había estado en la lucha antiterrorista me la contó. Se me pusieron los pelos de punta".

Gutiérrez ha defendido la importancia de contar esta historia desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad: "Se han hecho muchas películas sobre ETA, pero no desde el punto de vista de quienes lucharon contra ella". Para ella, era fundamental "poner en valor a toda esa gente que arriesgó su vida sin esperar reconocimiento".

Preguntada sobre si fue difícil financiar un proyecto de esta naturaleza, ha asegurado que "la realidad es que no". "Este enfoque tampoco estaba antes porque era parte de la profesionalidad de los cuerpos del Estado proteger lo que hacían", explicó.

Una de las polémicas en torno a la película fue su no inclusión en el Festival de San Sebastián. "El festival tiene su propia línea editorial, normalmente con un enfoque más autoral", ha indicado Gutiérrez. "Nuestra película era comercial y sabíamos que generaría debate".

La productora también ha abordado la ola de reacciones tras su discurso en los Goya: "Me desperté y mis hijos me dijeron que estaba en TikTok. No entendía cómo algo de sentido común podía convertirse en valentía". También admitió que "hubo personas que esperaba que me llamaran y no lo hicieron".

Algunos han calificado la película como "reaccionaria y peligrosa". Ante esto, Gutiérrez ha respondido en Herrera en COPE con firmeza: "Me encuentro en las antípodas del fascismo. Decir que una película es peligrosa me parece un error gravísimo. La verás o no la verás, pero censurarla no es la solución".

Sobre si "el cine es de izquierdas", Gutiérrez ha afirmado que "el cine es como la sociedad, hay gente de derechas, de izquierdas y de centro". Aseguró, además, que "La Infiltrada" no es una película política, sino "una historia basada en hechos reales contada desde la verdad".

"Lo que más me importa es que esta historia quede reflejada y que se entienda el sacrificio de tantas personas", ha concluído Gutiérrez, destacando el valor de la memoria histórica y la necesidad de recordar también la historia reciente de España.