Luis de la Fuente reivindica en COPE su derecho a expresar su fe: "Hay mucha gente que tiene ganas de poder decirlo"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha realizado un repaso de los últimos logros del fútbol español y, además, ha narrado el modo en el que la fe le ha ayudado en su vida personal y profesional. Algo que ya indicó, en su momento, y que puedes volver a ver aquí.

El seleccionador, en concreto, ha reivindicado en COPE su derecho a expresar su fe. Sin pedir perdón por ello.

"Faltaría más que pueda ejercer mi derecho. Y que no pueda estar dentro de ese abanico. Ya me parecía que era limitar mi libertad. Yo decido, en un momento, expresar que soy católico. Con total naturalidad", le cuenta De la Fuente a Carlos Herrera.

Además, añade que mucha de la gente que le ve por la calle, le felicita por haber ganado el título. "Y una grandísima mayoría me dice 'gracias por tener ese testimonio de fe'. Es que no sé por qué tienes que callártelo. Hay mucha gente que tiene ganas de poder decirlo. Y, teniendo este altavoz, me parece injusto no hacerlo".

la denuncia de luis de la fuente por el incremento de las lesiones entre los futbolistas

Las lesiones, según indica De la Fuente, son "el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección. Pero quiero decir que además se lesionan los futbolistas de cualquier manera, es decir, un futbolista es una actividad de riesgo".

Por tanto, afirma que es importante tratar ese tema porque es cierto que "hay muchísimos partidos, pero cuando se confeccionan los calendarios nadie pone pegas, todo les parece muy bien, empiezan los calendarios, vamos a jugar tantos partidos, antes en julio, en agosto, en junio se saben los partidos que va a haber la temporada siguiente".

En cualquier caso, explica De la Fuente que "los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los que juega con la selección representan el 3%".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio que puedes encontrar aquí arriba.