La llamada de atención de Herrera a Iglesias tras los ataques a Vicente Vallés, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' analizó hace varias jornadas los ataques que recibió el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, por parte del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Al comienzo de su monólogo, Herrera quiso acordarse de la ciudad de Pamplona. La capital de Navarra estaría a pocas horas del tradicional chupinazo que daría comienzo a la semana grande de San Fermín, unas celebraciones que no se van a poder llevar a cabo por culpa del coronavirus: "Ahora mismo en Pamplona se deba andar con mucho cuidado. La Plaza del Ayuntamiento va a ser controlado para que no entren más de 400 personas, pero la Policía va a patrullar toda la zona porque no quieren correr ningún riesgo. Se debe controlar lo que de forma inevitable traería la nueva normalidad, que son los rebrotes. Al virus se le controla y se debe hacer bien porque el país no puede estar más paralizado. A pesar de que la mayoría de personas cumplen con las condiciones de seguridad, los rebrotes están ahí".