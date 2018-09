Las delirantes respuestas del conseller de Interior a Herrera

Tiempo de lectura: 1



Herrera le ha preguntado qué riesgo correría si él mañana acude a Cataluña a retirar lazos amarillos de la vía pública. Al respecto, Buch ha dicho que los Mossos identifican "a las personas que iban con la cara tapada, en grupo, de noche y con armas blancas. Se les identificó por la actitud o por la pretensión que podían tener. Independientemente de cualquier objetivo. Porque pueden quitar lazos o cometer actos delictivos", ha dicho. A continuación, Herrera le ha preguntado si Arcadi Espada, denunciado por pintar con los colores de la bandera española un lazo amarillo gigante, iba también con la cara tapada y armado. Buch ha señalado que al conocido escritor y periodista se le denunció porque estaba estropeando "mobiliario urbano". "También se lo harían a usted y a mí si pintáramos paredes o bancos en la vía pública", ha añadido. "¿Y a cuánta gente han identificado por pintar de amarillo?", le ha preguntado después Herrera. La respuesta del conseller ha sido muy escueta: "Ahora mismo no lo sé". Después, Buch se ha excusado en que no es lo mismo poner que quitar lazos amarilos. "No es lo mismo construir que destruir, poner o quitar. Si yo siembro unas flores y usted las arranca, no es la misma acción. Fíjese la actitud diferente que es: el que quiere sumar y el que quiere destruir". Además, Buch ha defendido que los lazos amarillos no suponen una reivindicación política o de independencia. "Sólo supone que pidamos la libertad de los presos políticos. Lo único que hicieron estas personas fue poner unas urnas".