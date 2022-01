Javier Rupérez, exembajador en EEUU: "Es una situación muy seria, hay que usar la disuasión contra Putin"

El que fuera embajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez y reputado político, Javier Rupérez ha analizado en "Herrera en COPE" lo que está pasando en la frontera norte de Ucrania, por donde Putin quiere comenzar la invasión de esta república, "Putin está amenazando con invadir Ucrania para conseguir lo que él busca que es la reconstrucción de la Unión Soviética tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista político. Ya ha invadido Crimea, en Georgia hay dos partes importantes que están en mano de Rusia y en varias exrepúblicas soviéticas, los rusos están ocupando territorios. Es un pulso, a ver quién se arruga antes, en el caso de Crimea no hubo ninguna reacción, salvo sanciones económicas, ni de Estados Unidos ni de la OTAN y en este caso concreto ha pensado que tiene derecho, también, al paseo militar. Él tiene la noción de que todo lo que era Unión Soviética le pertenece y le pertenece hasta usar la fuerza para poderlo recuperar”.

Asegura Javier Rupérez que “es una situación muy seria. Estamos contemplando lo que es una violación sistemática de los derechos básicos, de los países, de los estados, tal y como manda el Derecho Internacional a través de la Carta de las Naciones Unidas”.

¿Habrá respuesta bélica de la OTAN, de la fría Europa, y conflicto armado? “Hay que impedir que haya un conflicto armado, hay que impedir que Putin invada Ucrania, y para ello hay que usar un sistema contundente de disuasión que es decir a Putin que ‘si usted usa la fuerza militar, nosotros utilizaremos la fuerza militar para impedírselo. No se trata de utilizar la fuerza, sino la disuasión. Hay que recordar que la OTAN nunca ha comenzado un conflicto militar y la OTAN siempre ha evitado que se comenzaran esos conflictos con la disuasión”

Para el exembajador español, Biden no ha invitado a Sánchez a la videoconferencia que ha mantenido esta noche con los primeros ministros de Francia, Alemania o Italia, quizás debido a que “hay una parte del Gobierno que no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente del Gobierno. No estoy en el secreto de las decisiones de la Casa Blanca o de la OTAN, pero veo que hay una cierta contención con el trato con España por esa división en el Gobierno”.

En defensa del dinero en efectivo

El político y diplomático también ha pasado por “Herrera en COPE” para defender la utilización del dinero en efectivo, algo que está haciendo a través de una plataforma llamada Denaria.

Es cierto, reconoce, Javier Rupérez que durante el confinamiento "la gent, claro, se ha encerrado en casa y la circulación del dinero en efectivo se detuvo, pero se ha vuelto a la utilización de los cajeros y a la utilización del efectivo. Es evidente que los millones de turista que nos invitaban tienden a utilizar el efectivo en sus operaciones”.

El efectivo ha sufrido una caída, pero en este momento se vuelve a recuperar y el 90% de los españoles defiende la permanencia del efectivo como método de pago, "además al usar el efectivo calculamos y controlamos lo que gastamos que con lo digital no lo haces", afirma Rupérez.

















