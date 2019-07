El irónico consejo de Herrera a Toni Roldán y Javier Nart tras ningunear a Rivera

Tiempo de lectura: 1



Carlos Herrera ha denunciado este lunes que hemos asistido estos últimos días "al acoso más vergonzante" a un político que se ha dado en España. "Ahora Albert Rivera es el responsable de que no haya un gobierno en España", ha dicho el comunicador. El comunicador cree que se ha sentado esta idea por el trabajo mediático perpetrado desde Moncloa y "por toda esa colección de individuos que lo que les gustaría es ser del PSOE pero no lo son. Hablo de Toni Roldán o Javier Nart", ha dicho. Toni Roldán, exasesor económico de Ciudadanos, dejó el partido acusando a Rivera de que su decisión de no aliarse con el PSOE suponía un "alto coste" para España. Nart abandonó la Ejecutiva de Ciudadanos por no compartir esta misma idea aunque se mantiene dentro del partido. "Todos estos que le han salido en el partido, todos estos cuentistas, lo primero que tienen que hacer es pedir el carnet socialista, que es donde van a estar más a gusto. Haciéndole el juego desde dentro a Sánchez y compañía", ha señalado.