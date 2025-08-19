Investigadores de todo el mundo, atónitos ante lo que han descubierto en un yacimiento arqueológico de Turquía, entre lo mejor del año

Seguimos repasando los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de la temporada en 'Herrera en COPE' y una persona que no podía faltar era Javier Sierra. Hasta el pasado 19 de enero, el Museo Nacional de Antropología acogió una exposición fotográfica llena de misterio. Las piezas arqueológicas, que inmortaliza Isabel Muñoz, fueron desenterradas de las ruinas más antiguas descubiertas hasta la fecha.

Templos de casi 12.000 años de antigüedad y que pueden esconder las claves para comprender la clave de la civilización humana.

Lo que no se comprendía es el alcance "de la civilización y por qué se extendió con tanta rapidez. En Turquía se han ubicado 12 yacimientos donde aparecen estos monumentos". Para ponerlo en situación, nosotros pensamos que la imagen clásica del Neolítico sería "ese círculo de piedras que se encuentra en Reino Unido. Y ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Turquía . Imagínate".

Javier Sierra, 'Lo Misterioso'

Hablamos de que, hace 12.000 años, "había gente que construía casas/edificios parecidos a los actuales. Casas en las que se entraba por el tejado para evitar ataques de agresores. Dejaban ver un nivel de conocimiento muy avanzado".

El tema es que "algo tan desarrollado como los templos hallados en Turquía, tuvo que haber una evolución. Y eso no se ha encontrado. Lo más antiguo que hemos encontrado es sorprendentemente avanzado. Hay relieves, escenas que parecen corresponder a mitos que no tenemos ideas, inscripciones que parecen escritura, pero no sabemos si lo son". Por tanto, estos hallazgos suponen "un desafío colosal que han enfrentado más de 1.000 expertos en Turquía para ver cómo enfrentarse a esta cuestión".

Contamos que Isabel Muñoz inmortalizó estas piezas arqueológicas. También pasó por 'Herrera en COPE' e indicó que hizo las fotografías de noche porque creía "que, de alguna manera, esos espacios se utilizaban de noche. Quería acercarme a ellos. Con la misma luz que ellos tenían y dar otra visión".

El resultado de la exposición fue sorprendente. Te abrazan las fotografías, en palabras de Sierra . Muñoz decía que se acercaba a las piedras como si quisiera hablar con esas gentes. Procura hacer eso siempre en sus trabajos "y ha sido, para mí, un privilegio. Poder estar allí. Y poder transmitir algo de lo que pasó allí".

Respecto a las piezas que más le llamaron la atención, indicó que hay un espacio que estaba tallado en la roca de una sola pieza y "es como una especie de bandera. Tenía 11 columnas. Todas ellas distintas. Y tenía una cara que decían que podría ser un hombre o un tigre. Cuando me acerqué con las antorchas, descubrí algo muy especial". Es una figura, relata Muñoz, realmente mágica.