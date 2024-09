Ilia Topuria confiesa lo que más le llamaba la atención de España antes de venirse con 15 años: "Me hacía muchísima ilusión"

Su infancia es, cuanto menos, complicada. O al menos así lo ha recordado él este jueves en 'Herrera en COPE' el campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria. Un hombre que en los últimos meses se ha convertido en un ejemplo de disciplina pero, ante todo, de perseverancia.

"Viaje a España con 15 años: me hacía muchísima ilusión, quería volver a reencontrarme con mis padres, vivir de nuevo con ellos, pero tenía la ilusión de venir, playa, sol, la buena vida y dije “buah, yo quiero estar allí”. Mis padres cada vez que nos llamaban nos contaban maravillas"

"Adaptación: me adapté bastante bien. No fue fácil. Vienes a un país, tienes que dejar a tus hermanas, toda tu familia detrás, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin tener trabajo, sin tener nada, pero siempre la ilusión de “esto va a cambiar”".

Ilia Topuria Sobre el éxito: "Si quieres algo, tienes que atreverte; nadie va a venir a tu casa a tocarte la puerta"

El campeón de las artes marciales mixtas, que ha saltado a la fama absoluta tras ese triunfo ante Volkanowski en el mes de febrero, se sinceró con Alberto Herrera sobre todo el éxito que ha vivido en los últimos meses. Los más locos de su carrera. Aunque los inicios fueron difíciles: tuvo que viajar a Finlandia para su primer combate internacional.

"Si tú quieres tener algo, tienes que atreverte y superar todos los miedos. Porque es que nadie va a venir a tu casa a tocarte la puerta. A mí me daba muchísimo miedo. De hecho, fue uno de los viajes que más miedo me dio hacer, pero que ha cambiado mi vida para siempre. Si yo me hubiera quedado en mi casa quejándome por lo que no tenía, nunca hubiera llegado a ser la persona que soy hoy en día", le explicó a Alberto Herrera.

Uno de los puntos que también trató Topuria con Alberto Herrera fue su llegada a España a los 15 años, después de nacer en Alemania y vivir 7 años en uno de sus países natales, Georgia. "¿Cómo es tu viaje a España, el primer viaje?", le preguntó Herrera. Y ahí Topuria confesó qué era lo que más le llamaba la atención de un país que le acabaría marcando la vida.

"Bueno, la verdad que me hacía muchísima ilusión venir a España. Obviamente quería volver a reencontrarme con mis padres, empezar a vivir de nuevo con ellos, pero tenía la ilusión inmensa de venir a España, playas, sol, la buena vida, y dije, yo quiero estar ahí. Aparte, mis padres siempre, cada vez que nos llamaban, nos contaban maravillas, mira, cuando vengan aquí, van a ver esto, van a tener tal, tal y tal", le cuenta a Alberto Herrera.

Eso sí, como es normal, la adaptación no fue nada fácil para Ilia. "A ver, la verdad que yo me adapté bastante bien. Obviamente no fue fácl. Vienes a un país nuevo, tienes que dejar a tus hermanas, a toda tu familia detrás, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin tener trabajo, sin tener nada, pero siempre la ilusión de esto va a cambiar", explicó. Y cambió de una manera que pocos se esperaban, pero que Topuria soñaba: estando en la cima del mundo.