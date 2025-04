La historia de Belén Domínguez, la joven de Sevilla enferma de cáncer que mantuvo una relación especial con el Papa Francisco

Belén Domínguez está postrada en la cama de un hospital desde el año 2023 debido a un tumor intramedular. Estos días Belén es uno de los miles de peregrinos que se encuentran en la Plaza de San Pedro del Vaticano para dar el último adiós al Papa Francisco en la Basílica.

Y es que la relación de Belén y Jorge Mario Bergoglio ha sido muy especial desde que diagnosticaron su enfermedad. Mantiene además una relación de amistad con Alberto Herrera, por lo que la emoción de la sevillana es doble: ser entrevistada por su amigo y despedirse del Pontífice.

Domínguez ha contado en 'Herrera en COPE' cómo empezó su enfermedad, con un simple dolor de cuello que ella misma achacaba al deporte: “Fue de repente, me empezó a doler el cuello, me hicieron una resonancia y me operaron al cabo de tres días. Fue todo de repente, me dijeron que tenía un tumor”, ha relatado.

Así se fue acercando belén a la fe, hasta recibir una carta del papa francisco

En su etapa estudiantil y como compañera de pupitre de Alberto Herrera en un centro educativo laico, Belén Domínguez apenas sentía apego por Dios. Fue a raíz de conocer a sus amigas del colegio 'Entreolivos', también en la capital hispalense, cuando comenzó su conversión.

Luego llegaría la enfermedad, que sirvió para que Belén se haya acercado aún más a la fe. De hecho, fue en este momento tan duro cuando entabló relación con el Papa Francisco. “El doctor que me operó fue al Vaticano y me trajo una carta del Papa”, ha comentado.

La madre de Belén ha explicado que en la misiva de Bergoglio se habla “del sufrimiento de Belén, de la enfermedad, porque el doctor le contó la fortaleza y fe de Belén, que ha realizado una conversión hacia Dios y como su cruz es muy dura, ha pedido ayuda al Señor”.

La carta íntegra del papa francisco a belén domínguez

A continuación, la madre de Belén ha leído en 'Herrera en COPE' el contenido íntegro de la carta del Santo Padre a la joven sevillana, en la que se pone de manifiesto una vez más la cercanía del Papa con los más débiles.

“Querida Belén, me han informado sobre el sufrimiento que enfrentas debido a la enfermedad. Te aseguro mi afectuosa cercanía y mi recuerdo en la oración. Continúa encontrando consuelo y fortaleza en la fe. Que la gracia de Jesús, que es nuestra esperanza, te sostenga y fortalezca, no cedas al desánimo. Gracias por tu testimonio de fe y por el bien que haces con tu libro 'La vida es bonita incluso ahora'. Te abrazo invocando la protección de la Virgen y San José de corazón, te bendigo a ti y a las personas que te son queridas. Fraternalmente, Francisco”.