Herrera: “Los que protestan contra el Rey Juan Carlos, lo hacen contra la Constitución del 78”

EL REY JUAN CARLOS I, DE VUELTA EN ESPAÑA





Bueno, miren, se rompió el cascarón venimos diciendo esta mañana. Se rompió el cascarón y cuando se rompe un cascarón sale un pollo y el pollo mira un lado y a otro y dice: ‘¿esto qué?’; bueno, a vivir, a sacar esto pa’lante. Se rompió el cascarón y lógicamente no hubo nada, es decir, volvió el Rey de España a España. Y protestaron los que viven de protestar contra, no es el Rey de España, o no contra el Rey de España, que hoy en día es el titular, sino contra la monarquía que en realidad es una forma de hacerlo contra la Constitución del 78, sin más. 654 días después, 8 horas de vuelo en el avión privado particular del Sheikh Mohammed y llegó a Vigo un hombre de 84 años, por cierto que bajó la escalera con cierta donosura, tiene problemas de movilidad no de salud pero sí de movilidad muy importantes, y se fue a casa de su amigo. O sea el Rey de España ya está en España, porque que el Rey de España esté en España, hombre reconózcanme ustedes que no debería ser noticia, pero es noticia. Que sin embargo lo sea demuestra cómo está el país, qué Gobierno, qué clase política tenemos, qué cosas nos pasan…