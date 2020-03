Herrera a las 8, miércoles 25 de marzo de 2020

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya estamos en el 25 de marzo del 2020. Yo ya estoy perdiendo la cuenta. Hoy es el día 11 de este confinamiento, de este confinamiento que, fíjense, con tantos años de profesión que aquí llevamos todos, se lo contaba esta mañana, nunca antes habíamos contado que un tercio de la población mundial está confinada y pronto llegaremos a la mitad en cuanto acaben confinando países americanos, que es donde está llegando ahora el bicho. El bicho salió de Asia, llegó a Europa y llega a EE.UU.

También les hago otra reflexión. ¿Cómo es posible que de tantos países como hay en el mundo, que según parece hay entre 195 y 200, todo ese depende de si consideramos a Osetia del Sur o a Jhasia países o no, pero bueno, de todos los que hay, España esté a punto de superar a China en víctimas y, por lo tanto, en colocarse en el segundo puesto del mundo, también es mala suerte, en el segundo puesto del mundo víctimas dentro de nada. El primero Italia, y después, en dos días, nosotros con un número de víctimas por millón de habitantes que es pavoroso. Ahí sí que estamos exactamente los segundos de 200 países que hay en el mundo.

Hombre, pues ya es un tercio de la población mundial confinada. Los últimos en India. Meter a todos los indios, que son 1.300 millones en sus casa, los que tengan casas, que hay otros que no tienen ni casas, no va a ser tan sencillo.

Y otro titular que también le vengo contando esta mañana, que no hubiésemos sospechado hace simplemente un mes: España pide ayuda a la OTAN para frenar la pandemia. A la OTAN. Y, además, mete de rondón una frase que poco más o menos quiere establecer la verdad oficial. "Pedimos ayuda para la pandemia comenzó el 9 de marzo". Hay que ver la suerte que tienen estos tíos de este Gobierno que saben extactamente, les ha faltado decir la hora a la que comenzó la pandemia. Todo para no mezclar el 8 de marzo, donde ya sabían todo lo que tenían que saber... La OMS venía advirtiendo desde inicios del mes de enero, para no suspender las manifestaciones feministas, que es algo que les va a pesar siempre a ese colectivo llamado Consejo de Ministros que toma las decisiones conjuntamente, aunque hubiera alguno que dijera lo que dijera.

Eso de quere poner la verdad oficial de todo ello es también, cuando menos, estupefaciente. Y también lo que es que si estamos a punto de superar las cifras de muertos de China, siempre que nos creamos las cifras de China, que también eso es otra cosa, sí que somos líderes en un dato particularmente preocupante: el 13,6% de infectados, 5.400, son personal sanitario, asistencial.

Somos el país del mundo con mayor tasa de contagio entre el personal sanitario por una razón principal. Cuando se produjo la avalancha de casos a los hospitales, los hospitales no estaban suficientemente dotados de material profiláctico, así que nos encaminamos al pico de la pandemia, que ya llegará, y nos encaminamos a ese pico de la pandemia sin poder contar con toda la gente precisa para superar ese momento.

Algunos médicos han reclamado vía judicial equipos de protección. Veremos si la OTAN responde a esa llamada del Gobierno español.

Menos mal que están también las grandes empresas españolas, que se han organizado para hacer compras de material sanitario en los mercados internacionales, pero que, hombre, no pueden cubrir por mucho que se pongan toda la acción que podría hacer un Gobierno.

Oiga, hay que acordarse de todos ellos. Yo lo vengo nombrando estos días. Hay que hablar del Corte Inglés, del Santander, de Inditex, de Mango, de Orange. Mire, Orange va a repartir tabletas entre enfermos para que puedan hablar con sus familiares o entretenerse. O de la industria zapatera de Arnedo.

Hoy recuerda Pablo Sebastiámn en Republica.com el caso de Telefónica. Tenemos que agradecer todos los días que haya en Telefóncia un señor que se llama Pallete que en el 2012 se da cuenta de una cosa: que su negocio no es que la gente se llame por teléfono, que yo llame por teléfono a Mari Tere, que vive al otro lado del río Guadalquivir. Eso era una parte del negocio, que el negocio no era la voz, que el negocio eran los datos. Y para eso realiza una inversión bárbara en fibra, que ahora nos permiten tener las redes que tenemos y permiten tener el teletrabajo, por ejemplo, que podemos hacer, es decir, el negocio no era la voz, eran los datos. Bueno, pero eso había que darse cuenta a principios de la década, que es lo que acertó al tener en cuenta Pallete.

Hombre, la verdad es que todas esas cosas ayudan y no poco al material sanitario porque esto, como les decía antes del artículo de Victoria Prego, esto es una guerra y los soldados son los sanitarios, lo que no pueden ir es sin balas ni escopetas ni morteros. Hombre, que hay, evidentemente hay, luchan y de qué manera, pero hace falta más.

Ahora el Congreso de los Diputados va a prorrogar el Estado de Alarma solicitado por el Gobierno y luego si quieren hacemos consideraciones acerca de las repercusiones económicas que va a tener esta guera con el coronavirus.

Ayer la Bolsa de Madrid experimentó una subida, casi un 8%, y luego el Gobierno lo que ha dicho es yo no perdono impuestos, empresas, pymes, simplemente avalo para que pidáis un crédito para que me paguéis a mí. Yo avalo para que pidáis un crédito y me deis el dinero a mí. Y luego ya os ponéis de acuerdo con el banco, que si no pagáis, pues yo, en fin, estoy avalanco, lo cual sirve relativamente de poco.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, negativo no concluyente dicen las pruebas de Carmen Calvo, ingresada en la clínica privada Ruber por una insuficiencia respiratoria de la que esperemos que se recupere pronto. Hasta ahora es una categoría absolutamente desconocida en la categoría de las pruebas porque tú das o positivo o negativo. Eso de negativo no concluyente es de una creatividad llamativa. O tenías el virus o no lo tenías, pero Carmen Calvo no es como el común de los mortales. Ella no tiene el virus pero podría tenerlo.

Y esto, todo este rigodón solo tiene una explicación: que es evitar que entre los ciudadanos pueda crecer la sospecha o el temor a que Pablo Iglesias pueda convertirse en presidente accidental del país, es decir, se trata de apartar esa posibilidad del imaginario colectivo.

Con Carmen Calvo fuera de juego recuperándose en una clínica, cualquier problema que pudiera tener Pedro Sánchez, que está rodeado de infectados, su madre, su suegro, su esposa, etcétera, etcétera, nos llevaría a la distopía política de tener a Pablo Iglesias como presidente efectivo del Gobierno, algo que según Sánchez, el Sánchez de antes, quitaba el sueño al 90% de los españoles.

Pues esas son las consecuencias de la frivolidad, las consecuencias de hacer un Gobierno para la publicidad, para la propaganda, no para la gestión de los asuntos de los españoles donde, por cierto, están fracasando clamorosamente. Y esa es otra de las miserias que ha dejado al desnudo el bofetón de realidad que está suponiendo esta crisis.