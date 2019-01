Herrera a las 8, martes 22 de enero

Tiempo de lectura: 2



En cambio, fíjense ustedes, el tiempo se hace eterno. Se hace eterno en Totalán, donde en unas horas los mineros asturianos van a comenzar a excavar el túnel horizontal para tratar de llegar hasta el lugar en el que se encontraría el pequeño Julen. Se encontraría. No sabemos dónde está Julen. A qué altura del pozo. Si cayó más abajo, más arriba. Calculan que está a esa altura donde han llegado ya de perforar, encamisar, echar tierra... En fin, todo lo que tienen que hacer para poder hacer un pozo en garantía. Ahora ahí con una, con una especie de jaula que han hecho unos herreros de Alhaurín de la Torre, van a bajar los hombres, los hombres de dos en dos, que tienen que hacer ese ese túnel, que no veo que sea una cosa sencilla. Para hacer 4 metros pueden tardar 20 horas tranquilamente. Y ahora que esté el niño a esa altura y que no haya piedras en medio. En fin, no sé, no sé cómo lo harán, pero tienen su técnica y en eso estamos.

Van a tener que cavar muchas horas para hacer un túnel de 4 metros de largo, de un metro de ancho. Tendrá que ser de 1,20 de alto que les lleve hasta hasta Julen. Esa abrigada minera ha evaluado los riesgos. Tiene todas las posibles soluciones en la cabeza. Y esto se hace interminable. Para esos padres es absolutamente interminable. Un día más. Es que llevamos así desde el domingo pasado. Un día más.

Bueno, un día más es lo que va a durar la, de momento, vamos, la huelga en Madrid y Barcelona de taxis pues porque no ha llegado a ningún acuerdo con las autoridades. ¿Qué autoridades? ¿Con quién negocia? Negocia con comunidades autónomas, que están, digamos, en un tris de pasarle la patata los ayuntamientos. Ya verán ustedes.