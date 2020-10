Herrera habla alto y claro sobre la diputada de Más Madrid que simuló un disparo a un consejero del PP

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha puesto el foco en este desafortunado gesto de Mónica García. "Es el mismo gesto que le hizo Iñaki Bilbao al juez Alfonso Guevara desde la jaula de cristal. El mismo", ha señalado el comunicador.

Herrera no se cree las explicaciones de la diputada - "Esta individua es anestesióloga. Hombre, una anestesióloga con artrosis no me pega..." - y se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de ser una diputada de Más Madrid, el gesto lo hubiera hecho alguien de la derecha.

"¡Imagínense que hubiera sido al contrario! Que a una individua como ésta o cualquiera de Podemos, alguien de la bancada de PP, Vox o Cs le hubieran hecho el gesto de la pistola. ¡Cuántos informativos de televisión estarían abriendo con eso! ¡Cuántas portadas de periódico tendríamos! ¡Cuántos portalitos de Belén estarían ahora mismo con la erisipela de la sensibilidad progresista subida hasta el cuello! Lo ha hecho una individua de Más Madrid y no pasa nada porque la extrema izquierda tiene plácet para todo lo que quiera", ha señalado.