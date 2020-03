Herrera explica de dónde va a sacar Sánchez los 200.000 millones de euros

Carlos Herrera ha analizado de qué lugar va a provenir los 200.000 millones de euros anunciados este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El comunicador ha aclarado que el Estado no tiene ese dinero a su disposición. Un importe que resulta un 20% de PIB, la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia.

“Y ayer compareció Pedro Sánchez. Compareció después de reuniones y más reuniones para establecer el plan de ayudas. Un plan de choque económico a la economía que es como la cuarentena a la pandemia. Es la única respuesta al riesgo cierto de contagio total, de contagio económico”, ha comenzado argumentando el comunicador.

Herrera ha querido detallar cómo se desarrolla la puesta en disposición de esa gran suma de dinero. “Y ayer, en cuanto aparece Sánchez, dice: 'ponemos en disposición 200.000 millones de euros'. Lo primero que se pregunta uno es: ¿pero teníamos 200.000 millones de euros guardados en una caja? ¿El 20% del PIB? No, eso no es así. No se movilizan 200.000 millones de euros, así, puestos en la mesa para repartir. Eso es una reducción propagandística. Son avales jurídicos que el Gobierno, efectivamente, responde con ellos ante aquellas personas que consigan un crédito, dándole la suficiente liquidez a los bancos. Y si después no pueden responder de él, el Gobierno se hace responsable. El Estado ejecuta y eso saldrá de la deuda. Y luego le pedirá el dinero a alguien, y con ese dinero hará frente a la ejecución de el crédito que alguien que lo ha pedido, y al que se le ha concedido gracias al propio aval del Estado, no ha podido pagar. ¿Entendemos el sistema?”, ha explicado concienzudamente Herrera.