Héctor Castiñeira, en 'Herrera en COPE': "Cuando no hay medios, tomar decisiones es difícil"

Héctor Castiñeira, es de esos héroes que estuvieron en primera línea de la pandemia ante la COVID-19. Vivió una de las escenas que más marcarían en su vida. Por ello, debía de contar mediante un homenaje con "Enfermera saturada", un alter ego del enfermero e influente gallego que acumula más de 800.000 seguidores en redes sociales.

Ha publicado su libro "Orgullo enfemero", una historia de todo lo que sucedió después de la primera ola, cuando veíamos con desesperación cómo la Covid-19 volvía a llenar hospitales, de una pandemia que jamás olvidaremos y de la campaña de vacunación más grande que la humanidad ha vivido.

"Cuando no hay medios, tomar decisiones es difícil. Nuestro trabajo es que nuestros pacientes se recuperen y así, poder cuidarlos".

Sobre las personas que no quieren vacunarse y negacionistas, ha manifestado: "Parecen muchos pero no son tantos, la gran mayor parte de españoles sí que se han vacunado. Al final creo que es perder el tiempo el hacer que alguien razone para que se vacune. Prefiero dedicar tiempo en explicar las dudas a aquellos que no quieren".