Hablamos con los creadores de What The Fuck sobre cuál es la historia que hay tras este juego

Un bingo, una mano de cartas, un monopoly, son muchos los juegos de mesa, hay para todos los gustos y es seguro que en algún momento de nuestras vidas hayamos jugado al menos una vez en la vida. ¿Quién no ha jugado al mítico juego de mesa la oca? Y si la respuesta es no, es seguro que hayas jugado al Trivial, al Parchís y otro tipo de juegos de mesa clásicos. Lo que seguramente no sabes es que los juegos de mesa han estado experimentando, en los últimos años, un auge espectacular. Y más aún, desde la pandemia, que existe toda una generación de nuevos juegos de mesa que tienen la capacidad de enganchar a niños y adultos hasta convertirlos en fanáticos. Lo que hace esto todavía más curioso es que esto está teniendo lugar en una época en que los videojuegos son la mayor industria de entretenimiento a nivel mundial.

Sin embargo, los juegos de mesa son capaces de plantar cara a esta industria a golpe de dados, de cartas y con un tablero de cartón. En torno a 2008 y 2010, miles de españoles se unieron a una oleada de jugadores que empezaban a probar los conocidos juegos de mesa modernos, que apenas llegaban a España. Ahora, la popularidad de estos juegos de mesa, incluidos los clásicos, es tal que hasta los youtubers y streamers más famosos del país hacen directos de ellos mismos jugando al parchís en línea.