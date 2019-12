Fernando Cámara fue el piloto del Ejército que con su caza intentó identificar aquellas luces rojas que esqui

Fernando Cámara fue el piloto del Ejército que con su caza intentó identificar aquellas luces rojas que esquivaban cualquier aparato de los que hace 40 años tenían tanto los aeropuertos españoles como los aviones más tácticos del Ejército del Aire.

Entonces, ¿qué vieron, tanto el piloto del vuelo de la TAE 297, que fue quien dio la voz de alarma y el piloto del caza de la Base de los Llanos de Albacete?

El conocido como el Caso Manises, sigue rodeado de mucho misterio. En 'Herrera en COPE', Fernando Cámara, ha contado como lo vivió él. A sus 73 años sigue recordando como si hubiera pasado ayer lo ocurrido el 11 de noviembre de 1979 cuando él tenía 33 años y era un joven piloto militar aunque ya tenía muchas horas de vuelo en sus alas.

Todo comienza cuando el piloto del vuelo de la desaparecida TAE, que cubría la ruta Palma de Mallorca- Tenerife comienza a avistar unas luces rojas que se encuentran en su ruta. Llama a la torre de control para que le indiquen si es que hay otro avión en su camino y que no lo registra su radar. En torre de control le aseguran que no hay nada en su ruta y que no aparece en las pantallas nada.

Ante la posibilidad de un incidente grave y para evitar un accidente, el piloto del vuelo comercial decide desviarse a Valencia y aterrizar en el aeropuerto de Manises. Ante su insistencia por lo extraño de lo que está viendo, la torre de control se comunica con Defensa que emite un "scramble" a la base de Los Llanos para que despegue de inmediata un caza. Un scramble es un despegue de urgencia de un avión de combate para proceder a la identificación visual de una aeronave desconocida. El piloto del caza era Fernando que durante dos horas persiguió a aquellas extrañas luces rojas. Eran la 23.00 horas de aquel día de otoño.

¿Qué se le pasó por la cabeza? "Cuando estás de alerta y te tocan un “scramble” no sabes a lo que vas, solo que tienes que despegar inmediatamente, te dicen que el radar de Defensa ha identificado algo, pero no se sabe qué es y te toca ir a identificarlo. Después de llegar a la vertical de Valencia iba muy alto, no veo nada en mi radar, desciendo a 23.000 pies y es cuando pude distinguir una luz que cambiaba totalmente el color y me decían que era lo que estaba viendo el piloto De Tejada desde su avión y por lo que decidió aterrizar en Valencia" va recordando Fernando Cámara.

"Se metían interferencias, cambiamos a otras frecuencias y en todas se metía esa interferencia que seguía escuchando pese a que tenía quitadas todas las frecuencias. Como ya tenía una experiencia y cuando vas solo en el avión, te queda poco tiempo para tener sensaciones, pero si pensaba que era algo raro, más las interferencias y no me daba en infrarrojos y solo lo podía identificar con la vista" relata el piloto del caza que rechaza algunas versiones que se dieron entonces, "los que difundían estos temas que jamás se han subido a un avión se permiten el atrevimiento de decir lo que yo estaba viendo en ese momento. No sabemos lo que era aquel objeto".

Cree Fernando Cámara que en estos días se habrían tenido, a lo mejor, una mejor identificación de aquellas luces, "ahora los aviones si llevan un sistema que detecta. Nosotros hemos evolucionado, pero ellos siguen haciendo lo mismo".

Señala el piloto que esto es mucho más frecuente de lo que creemos y lo vemos en lo que acaba de hacer el gobierno de "EE.UU. va desclasificando algunos de estos hechos misteriosos y dicen que no todos los días, pero a menudo estamos viendo esto y no sabemos lo que es, pues esto es igual".

Lo cierto es que el Caso Manises, cuatro décadas después, sigue en la memoria de aquellos que lo vivieron de cerca, "estas cosas no se olvidan, los que hemos tenido la suerte de ser pilotos y haber volado en cazas, todas las cosas las tienes presentes, y esos vuelos especiales siempre se recuerdan".