La exabogada de Bretón revela el detalle que permite la publicación de su libro: en casos como este

'El Odio' es el título del libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos y está previsto que se publique este miércoles, 26 de marzo, después de que un juez de Barcelona haya desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Menores de Barcelona para paralizarlo.

¿Es legal la publicación de este testimonio? ¿Atenta contra el derecho al honor? ¿Es ética su publicación? Son muchas las preguntas que rodean este texto, que no ha dejado de ser noticia desde que saliera a la luz su existencia.

Bárbara Royo fue la segunda abogada de Bretón y ha explicado, en 'Herrera en COPE', las claves legales de la publicación de este libro.

la decisión del juez de permitir la publicación

En primer lugar, asegura que ella desconocía la existencia de este libro, ya que hace dos años que renunció a la defensa de Bretón, pero asegura que la decisión del juez de Barcelona de permitir publicar el libro era "la única viable".

Explica que, más allá de que se trata de Bretón, en el caso de cualquier persona que haya cometido un crimen, "en relación con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la creación, obviamente la balanza se iba a inclinar a favor de la libertad de expresión y de la libertad de creación en un estado como el nuestro que pretende ser de derecho".

"Por tanto, la decisión del juez era la única decisión viable, porque el debate que se está produciendo en los medios de comunicación, desde mi punto de vista, es absolutamente vacío, no tiene contenido. Está la opinión populista y la opinión de los profesionales", añade.

Los límites de la libertad de expresión

Sin embargo, la abogada explica que la libertad de expresión siempre no tiene que estar siempre por encima del derecho al honor: "Tiene ciertos límites marcados por la Constitución y el Tribunal Constitucional".

Sin embargo, en este caso concreto "no hay ninguna vulneración del derecho al honor o a la intimidad de nadie", ya que "Bretón le cuenta a un escritor cómo llevó a cabo el asesinato, lo que sintió, por qué, y el autor lo publica en un libro".

Otra cosa es que "nos pueda parecer moralmente censurable, pero es que el catecismo no es el código civil, no es el código penal". "Una cosa es lo moralmente censurable y otra es lo jurídicamente censurable. Y esto jurídicamente no es censurable", recuerda Royo.

el derecho al honor

La abogada asegura que, en este caso, considera que "el libro ha de publicarse" y, posteriormente, "si alguien se siente ofendido por el libro, lo que tendrá que hacer es meter una demanda. Una demanda contra las expresiones que salgan en el libro atentatorias del honor, la intimidad, etc. Pero una demanda contra el libro, una demanda concreta".

La situación cambiaría de forma radical si hubiera sido Bretón el que hubiera escrito el libro, pero en este caso hay un autor externo, que "se ha carteado, ha ido a ver a Bretón a la cárcel y ha plasmado en un libro sus impresiones, lo que siente, lo que no siente, cómo lo hizo, cómo no lo hizo".

"La Ley de Protección del Derecho al Honor y la Intimidad tiene dos límites en un caso como este, que es el lucro y el afán de notoriedad. El lucro aquí no es Bretón quien se lucra, es Anagrama, es la editorial, con lo cual descartamos el lucro. Y el afán de notoriedad, pues hombre, eso es algo que está en la cabeza de Bretón, que hay que probarlo", recalca.

Por último, ha comparado esta publicación con otros hechos históricos: "En mi opinión, como jurista, y no como exabogada de Bretón, sino como jurista, el libro es plenamente publicable. Igual que ha sido plenamente publicable todos los libros que han hablado del holocausto sin pedirle permiso a los judíos.

Si yo cuento mi historia, aunque mi historia sea una verdadera brutalidad, si yo cuento mi historia y a ti te ofende, no hay nada que me impida contarla. Otra cosa es que yo te insulte, otra cosa es que yo publique algo contra ti que no sea verdad o que vulnere datos personales tuyos".